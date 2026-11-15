Bei der NFL-Präsentation in der Allianz Arena trafen deutsche Fußballgrößen wie Musiala und Weltmeister auf NFL-Stars. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des Events.

Am Spielfeldrand der Allianz Arena fand eine außergewöhnliche Begegnung der Sportligen statt, als der deutsche Rekordmeister und die National Football League ihre Präsenz zeigten. Jamal Musiala, im Alter von 23 Jahren aktuell im Aufbau-Training nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, traf vor Beginn des Events auf den deutschen Lions-Star Amon-Ra St. Brown, der 27 Jahre alt ist. Die beiden Athletin posierten gemeinsam für die Kameras und nutzten dabei die typische M-Jubelgeste des deutschen Fußball-Nationalspielers, was auf dem Rasen für positive Aufmerksamkeit sorgte. St. Brown widmete seiner Verlobten Brooklyn Adams, die 26 Jahre alt ist, noch ein Küsschen, bevor er zum Aufwärmen zum Spiel ging.

Prominente Gäste und Organisatoren

Knappe eine halbe Stunde vor dem offiziellen Kickoff zeigten sich im Hintergrund mehrere hochrangige Persönlichkeiten, die den Rahmen des Events bestimmten. Der ehemalige IOC-Präsident Dr. Thomas Bach, 72 Jahre alt, plauderte in der Promi-Zone am Spielfeldrand mit dem NFL-Commissioner Roger Goodell, der 67 Jahre alt ist. An diesem Gespräch nahmen zudem Mathias Döpfner, 62 Jahre alt und Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, sowie Claudius Senst, 40 Jahre alt als Head of Publishing und Vorstand bei Axel Springer, teil. Als weiterer Gast war der Ex-Bodybuilder John Brown, 71 Jahre alt und Vater von Amon-Ra St. Brown, anwesend, um das Ereignis aus nächster Nähe zu verfolgen.

Also read Amon-Ra St. Brown: NFL-Star trifft mit Detroit Lions auf New England Patriots

Fußball-Bosse und RTL-Experten

Nach den ersten Gesprächen stießen die Vorstands-Chefs des FC Bayern München zu den anderen Gästen. Jan-Christian Dreesen, 59 Jahre alt, und Rouven Kasper, 44 Jahre alt, schauten in ihrem Heim-Stadion vorbei. Der Anfang ihres Aufenthalts war mit einem kurzen Plausch mit der RTL-Programmchefin Inga Leschek, 49 Jahre alt, geprägt, gefolgt von einem Händeschütteln mit dem NFL-Boss Goodell neben der XXL-Bank der Detroit Lions. Während dieser Vorbereitungen zeigte sich, wie eng die Vernetzung zwischen dem deutschen Fußball-Management und den Verantwortlichen der NFL war. Diese strategischen Begegnungen unterstrichen die Bedeutung der Veranstaltung für beide Sportverbände.

Advertisement

Weltmeister von 2014 im Einsatz

Die Allianz Arena verwandelte sich kurz vor Spielbeginn in eine Drehscheibe für die deutschen Stars der FIFA-Weltmeisterschaft 2014. Rio-Held Mats Hummels, 37 Jahre alt, stand bei RTL am Experten-Tisch, während er DJ Ötzi, 55 Jahre alt, bei seiner Performance von "Sweet Caroline" auf dem Rasen beobachtete. Noch zwei weitere Weltmeister von 2014 waren physisch im Stadion anwesend und trugen zur Starschau bei. Mario Götze, 34 Jahre alt und aktuell bei Eintracht Frankfurt, erschien gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin, die 36 Jahre alt ist, auf der Tribüne.

Interkontinentale Verbindungen auf dem Rasen

Lukas Podolski, 41 Jahre alt, stellte sich zusammen mit Keeper Kevin Trapp, 36 Jahre alt und aktuell bei Paris FC, der internationalen Szene. Die beiden Fußballgrößen unterhielten sich lebhaft mit dem zweifachen Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer, der 42 Jahre alt ist und früher bei den New England Patriots spielte. Die Anwesenheit dieser zahlreichen Größen aus dem deutschen und internationalen Spitzensport sorgte für ein einzigartiges Ambiente in München. Die Kombination aus historischem Fußball-Erfolg und aktueller NFL-Hype definierte den Charakter des Abends.