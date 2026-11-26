Star-Tenor Jonathan Tetelman, Dirigent Steven Mercurio und die Hamburger Camerata. Operngala mit Arien und populären Songs am 17. Februar in der Berliner Philharmonie. Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern.

Bevorzuge uns auf GoogleKaum ein Tenor hat einen solchen kometenhaften Aufstieg in den vergangenen fünf Jahren in den Tenor-Olymp genommen wie Jonathan Tetelman. Der 1988 in Chile geborene Star-Tenor wuchs in den USA auf und absolvierte sein Gesangsstudium in New York.

Seitdem erobert er die Opernhäuser der Welt im Sturm. In der New Yorker Met fasziniert er sein Publikum genauso wie in der Wiener Staatsoper, wie in Londons Covent Garden oder in der Dresdner Semperoper. Seine Debüts bei den Salzburger Festspielen wurden ebenso hymnisch gefeiert wie in Baden-Baden oder sein erstes Gastspiel bei den Berliner Philharmonikern. Sein Stimmvolumen und sein silbrig-glänzendes Timbre werden in den Medien gerühmt und lassen ihn nun in die allererste Reihe der Star-Tenöre treten.

Advertisement

Advertisement

Für sein Konzert in der Berliner Philharmonie bringt Jonathan Tetelman ein erlesenes Programm seiner größten Tenor-Arien, unter anderem von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini, und populäre Songs aus dem Repertoire des legendären Tenors Mario Lanza mit. Begleitet wird er von der Hamburger Camerata unter dem Dirigenten Steven Mercurio. An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.