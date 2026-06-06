"Star Trek 2: Der Zorn des Khan" - ein Klassiker der Sci-Fi-Reihe

"Star Trek 2: Der Zorn des Khan" ist eines der beliebtesten und erfolgreichsten Filme der "Star Trek"-Reihe. Es handelt sich um einen Science-Fiction-Film, der die Zuschauer mit einer dramatischen und emotionalen Handlung begeistert. Der Film erzählt die Geschichte von Captain Kirk und dem genetisch verbesserten Khan Noonien Singh, die sich in einem Kampf um die Zukunft des Universums gegenüberstehen.

Stefan ist mit "Star Trek" aufgewachsen und liebt insbesondere die Crew um Captain Jean-Luc Picard. Kubrick's Meisterwerk "2001: Odyssee im Weltraum" gehört zu seinen Lieblingsfilmen.

Doch auch heute ist das Sci-Fi-Kino lebendig, was Filme wie "Under the Skin" oder "Ad Astra" beweisen.

"Star Trek" wird ja oft vorgehalten, dass das Franchise nur im TV so richtig gut funktioniert. Wer das behauptet, hat wohl noch nie "Star Trek 2: Der Zorn des Khan" gesehen, der für FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler ein Sci-Fi-Meisterwerk ist. Ich habe im vergangenen Jahr noch einmal einen Rewatch aller "Star Trek"-Filme veranstaltet. Im Vorfeld hatte ich die Sorge, dass sie nur in meiner Erinnerung wirklich gut waren und ich mir die Reihe durch eine erneute Sichtung selbst madig machen würde.

Doch ganz im Gegenteil: Gerade die Leinwand-Ausflüge der Enterprise-Besatzung um Captain Kirk, Spock und Pille finde ich nach wie vor grandios – auch wenn es natürlich qualitative Schwankungen gibt.

"Star Trek 2: Der Zorn des Khan" ist erstklassiges Science-Fiction-Unterhaltungskino und mit Abstand der beste Teil der Reihe – nicht zuletzt, weil er "Star Trek" auf ein neues Niveau gehoben hat. Wer sich selbst eine Meinung bilden oder einfach mal wieder lauthals "KHAAAAAAN!!!

" vor dem Fernseher brüllen möchte, hat am heutigen 6. Juni 2026 die ideale Gelegenheit dazu: Um 22.15 Uhr läuft auf ZDFneo "Star Trek 2: Der Zorn des Khan" ohne Werbeunterbrechung. Eine Wiederholung folgt zu nachtschlafender Stunde um 3.40 Uhr. Wer an diesem Abend bereits verplant ist, findet den Film (und auch sonst fast alle "Star Trek"-Titel) alternativ auch im Streaming-Abo von Paramount+.

Übrigens steht der Abend bei ZDFneo ganz im Zeichen von "Star Trek": Auch wenn dieser nicht ganz mit seinen Vorgängern mithalten kann, ist er dennoch ein unterhaltsames Abenteuer, das einen der emotionalsten Momente der Franchise-Geschichte abrundet. Wer "Star Trek 2: Der Zorn des Khan" noch nicht kennt, bekommt hier eine kurze Zusammenfassung: Im 23. Jahrhundert sind die abenteuerlichen Zeiten von Captain Kirk längst Vergangenheit.

Anstatt sich durch die Weiten des Alls zu kämpfen, verbringen die Drei ihre Zeit auf der Erde und feiern gemeinsam Kirks Geburtstag. Als Erster Offizier an Bord des Föderationsraumschiffs Reliant ins Ceti-Alpha-System. Dort soll er im Auftrag des geheimen Genesis-Projekts nach geeigneten Planeten suchen, die mithilfe einer neuartigen Technologie in lebensfreundliche Welten verwandelt werden können.

Doch schon kurz nach der Landung wird deutlich, dass sich die Besatzung auf Ceti Alpha 5 statt auf Ceti Alpha 6 befindet – dem Planeten, auf dem Kirk Jahre zuvor den genetisch verbesserten Khan Noonien Singh "wagte "Star Trek" den Sprung auf die große Leinwand.

"Star Trek - Der Film", den ihr idealerweise im Director's Cut schauen solltet, ist für sich genommen ein guter Film. Als erste Leinwand-Überführung der Crew rund um Kirk und Spock jedoch denkbar ungeeignet.

Statt eines lockeren Weltraum-Abenteuers inszenierte Robert Wise ein sphärisches und ziemlich sperriges Science-Fiction-Epos, das zwar dem Geist der Vorlage gerecht wird, aber deutlich von So richtig im Kino angekommen ist das Franchise dann erst zwei Jahre später – und zwar mit einem echten Knall: Unter der Regie von("Alles hört auf mein Kommando") zeigt "Star Trek" endlich, dass es sich vor der Konkurrenz nicht verstecken muss und auch auf der großen Leinwand bestehen kann. Zu den orchestralen Klängen der Besatzung der Enterprise in "Star Trek 2: Der Zorn des Khan" ihr bis dahin größtes – und wohl auch schönstes Abenteuer.

Nicht nur machen die neuen Sternenflotten-Uniformen richtig was her und verleihen dem Film ein zusätzliches Quäntchen Klasse, auch die Spezialeffekte können sich heute noch sehen lassen. Vorausgesetzt, man besitzt ein Herz für Retro-Sci-Fi





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