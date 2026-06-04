Star Trek: Die USS Enterprise hieß ursprünglich USS Yorktown

Das ikonische Raumschiff aus Star Trek, die USS Enterprise, war ursprünglich als USS Yorktown geplant. Der Name basiert auf echten Kriegsschiffen des Zweiten Weltkriegs.

Das ikonische Raumschiff aus der Science-Fiction -Serie Star Trek , die USS Enterprise, zählt zu den bekanntesten fiktiven Fahrzeugen der Popkultur. Nur wenige wissen jedoch, dass es ursprünglich einen anderen Namen tragen sollte: USS Yorktown.

Der Schöpfer der Serie, Gene Roddenberry, ließ sich bei der Namensgebung von echten Kriegsschiffen inspirieren. Die USS Yorktown war ein Flugzeugträger der US Navy, der 1937 in Dienst gestellt und im Zweiten Weltkrieg im Pazifik eingesetzt wurde. Ihr Schicksal war tragisch: In der Schlacht von Midway 1942 wurde sie so schwer beschädigt, dass sie aufgegeben werden musste und schließlich versank. Das Wrack liegt bis heute auf dem Grund des Pazifiks.

Roddenberry war zunächst von diesem Namen angetan, doch dann stieß er auf die Geschichte der USS Enterprise, eines weiteren Flugzeugträgers. Die Enterprise war ebenfalls 1938 in Dienst gestellt worden und hatte den Pazifikkrieg überstanden - als eines von nur drei Schiffen ihrer Klasse. Diese Überlebensgeschichte beeindruckte Roddenberry so sehr, dass er das Raumschiff kurzerhand umbenannte. Der Name Enterprise wurde zum Synonym für Abenteuer und Entdeckung im Weltall, während Yorktown in der Star-Trek-Geschichte nur noch am Rande vorkommt.

In der zweiten Staffel gibt es eine Folge, die den Namen trägt, aber das Schiff selbst ist kaum präsent. Die Wahl der Namen zeigt, wie sehr Roddenberry reale Geschichte mit seiner Vision der Zukunft verband. Die USS Enterprise (CV-6) war übrigens der am höchsten dekorierte Flugzeugträger des Zweiten Weltkriegs. Später wurde ein Atomflugzeugträger auf den Namen Enterprise getauft, der von 1961 bis 2017 im Dienst war.

Die Star-Trek-Enterprise wiederum entwickelte sich zum kulturellen Symbol für grenzenlose Neugier und die Überwindung von Konflikten. Auch wenn die ursprüngliche Bezeichnung Yorktown heute kaum noch bekannt ist, so lebt sie doch in den Herzen treuer Fans weiter, die jedes Detail der Serie schätzen. Die Umbenennung war ein Glücksgriff, denn der Klang des Wortes Enterprise ist weltweit einzigartig und weckt Assoziationen von Fortschritt und Zusammenhalt.

In der deutschen Synchronisation der Serie wird das Raumschiff meist einfach als Enterprise bezeichnet, ohne den Zusatz USS. Dennoch ist die Verbindung zur US Navy unverkennbar. Die Geschichten der echten Schiffe und des fiktiven Raumschiffs sind eng miteinander verwoben. Sie zeigen, dass Kreativität oft aus der Realität schöpft.

Ohne die mutigen Taten der Besatzungen der Yorktown und der Enterprise gäbe es vielleicht nie die legendäre Starship Enterprise. So ist die Namenshistorie nicht nur eine kuriose Randnotiz, sondern ein faszinierender Einblick in die Genese eines Mythos. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, dem sei ein Blick in die umfangreiche Star-Trek-Literatur empfohlen. Dort finden sich noch viele weitere Details zu den Hintergründen der Serie.

Die Geschichte der Namensgebung ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Liebe zum Detail in diesem Universum steckt. Sie macht deutlich, dass selbst scheinbar kleine Entscheidungen große Wirkung entfalten können. Die USS Enterprise ist heute ikonischer denn je, aber ohne den Umweg über die USS Yorktown wäre sie vielleicht nie so geworden, wie wir sie kennen. Dieser Schatz an Wissen bleibt Star-Trek-Fans und Geschichtsinteressierten gleichermaßen erhalten.

Die nächste Generation von Fans wird sicherlich weiterhin die Abenteuer der Enterprise verfolgen und dabei auch die Wurzeln des Namens würdigen. Es bleibt spannend, welche neuen Geschichten noch erzählt werden, denn das Star-Trek-Universum wächst stetig. Die alten Namen aber werden nie vergessen sein. Sie sind der Grundstein für eine der erfolgreichsten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten.

Möge die Erinnerung an die USS Yorktown und die USS Enterprise in Frieden ruhen





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