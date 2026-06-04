Eine Star-Trek-Folge wurde nach 30 Jahren wieder in Deutschland zu sehen. Die Episode 'Schablonen der Gewalt' wurde aufgrund ihrer Handhabung der deutschen Vergangenheit verbannt. Der Preis für die Episode wurde dabei unverändert belassen, diese wurde einfach aus dem Programm genommen.

Eine überaus sonderbare Star Trek -Folge wurde rund 30 Jahre lang aus dem deutschen Fernsehen verbannt. Der Grund dafür hat mit der Handhabung der deutschen Vergangenheit zu tun.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Episode wurde aus dem Programm genommen, da die Handhabung der deutschen Vergangenheit als zu provokant angesehen wurde. Die Handlung spielt auf dem Planeten Ekos, wo ein ehemaliger Universitätsprofessor, John Gill, das Dritte Reich wieder aufleben lassen hat. Die Bevölkerung wurde über die Funktionalität des NS-Regimes unterrichtet und ihre Gesellschaft dementsprechend umstrukturiert.

Als die Besatzung auf Ekos eintrifft, wird sie Zeuge von Ekosianer*innen in NS-Uniformen, die Gill als ihren Führer verehren und die Vernichtung ihres Nachbarplaneten Zeon planen. Durch die Figur John Gill wird dabei eine Perspektive entworfen, in der die Nazis das effizienteste Regierungssystem der Menschheitsgeschichte entworfen haben. Die Verwendung der deutschen Geschichte in einem derartigen Kontext hat dafür gesorgt, dass die Episode erst 1996 in Deutschland ausgestrahlt wurde - dabei handelte es sich um die Ausstrahlung auf einem Pay-TV-Sender.

Im Jahr 2011 fand die Episode schließlich einen Platz im Programm des deutschen Free-TV. In Deutschland ist die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen und Bildern untersagt, es sei denn, sie erfolgen in einem künstlerischen oder pädagogischen Kontext. Als Serie stellt Star Trek zwar eindeutig ein audiovisuelles Kunstwerk dar, doch die Art, wie Regisseur mit dem Thema umgegangen sind, erweist sich als nachvollziehbarer Grund, warum die Episode für rund drei Jahrzehnte aus dem deutschen TV verbannt wurde.

Bei John Gill handelt es sich natürlich um eine fiktive Figur, doch das Lobpreisen des Nationalsozialismus durch die Figur sorgte für Furore, weshalb die Episode für David Morgan von der britischen Times wie ein





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