'Star Trek'-Ikone Jonathan Frakes hatte Blasenkrebs
Als Commander William T. Riker ist Jonathan Frakes einst die 'Nummer 1' an Bord der Enterprise. Nur einen Monat nach dem Tod seines 'Star Trek'-Kollegen Patrick Stewart, der als Captain Jean-Luc Picard sein Serien-Chef war, offenbart er, schwer erkrankt gewesen zu sein.
So haben ihn viele in Erinnerung: Jonathan Frakes als Commander William T. Riker in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert". Als Commander William T. Riker ist Jonathan Frakes einst die "Nummer 1" an Bord der Enterprise.
Nur einen Monat nach dem Tod seines "Star Trek"-Kollegen Patrick Stewart, der als Captain Jean-Luc Picard sein Serien-Chef war, offenbart er, schwer erkrankt gewesen zu sein. Der nicht zuletzt aus der Serie "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" bekannte Schauspieler Jonathan Frakes hat öffentlich gemacht, dass bei ihm Blasenkrebs festgestellt und operativ entfernt worden ist. Der 74-Jährige sprach darüber in seinem Podcast "Dropping Names with Brent and Jonny".
Mit am Mikrofon saß sein früherer Serienkollege und heutiger Podcast-Partner Brent Spiner, der in "Star Trek" den Androiden Data verkörpert hatte. Außerdem war der Urologe Dr. Ram Narayanan zu Gast, der Frakes behandelt hatte. Alles habe auf einer ganz gewöhnlichen Reise nach Phoenix begonnen, verrät Frakes in dem Gespräch. Schmerzen habe er keine verspürt, doch auf der Toilette sei ihm etwas aufgefallen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at ntvde
Get an alert when there is news on UnterhaltungFollow Unterhaltung