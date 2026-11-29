Vierzig Jahre nach seiner Premiere hebt sich Star Trek IV von der Reihe ab und verbindet humorvolle Elemente mit einem ernsthaften Umweltschutz-Plot, da Captain Kirk und seine Crew in die Vergangenheit reisen, um ausgestorbene Buckelwale zu retten.

Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart ist vielleicht kein Geheimtipp, aber auch 40 Jahre später sticht er aus der Film reihe heraus wie kein anderer Teil.

Er feierte diese Woche sein Jubiläum. USS Enterprise NCC-1701 unter dem Kommando von Captain Kirk zahllose Weltraummissionen. Diese Geschichte beginnt jedoch mit der Crew auf dem umgetauften Klingonenraumschiff Bounty – und mit einem rätselhaften Signal im Weltall. Eine Sonde schickt hochenergetische Signale, die alle irdischen Systeme blockieren und die Weltmeere verdampfen lassen.

Advertisement

Die Zeit drängt – die) analysiert die Signale und kommt zu dem Schluss: Die Sonde klingt nach dem Gesang von Buckelwalen und wartet auf Antwort. Leider sind diese eleganten Tiere aber schon seit Jahrhunderten ausgestorben – also entschließt Kirk kurzerhand, mit seiner CrewWalter KoenigZugegeben: Gerade die Besatzung vom Raumschiff Enterprise ist dafür bekannt, ihre ernsten Storylines immer mal wieder mit einer Prise Humor zu garnieren. Aber kein Film zuvor ließ sichein wie Star Trek IV.