Star Trek: Year One wird eingestellt, während Strange New Worlds endet. Ein neuer Roman von David Mack kehrt zurück zur frühen Zeit von Kirk und Spock.

Zwei der bekanntesten " Star Trek"-Serien stehen kurz vor ihrem Finale, wobei die Zukunft einer direkten Spin-off-Produktion ungewiss bleibt. Trotz dieser Unsicherheit bieten aktuelle Entwicklungen im Expanded Universe positive Nachrichten für Fans des jungen James T. Kirk. Während sich die Produktion auf die bevorstehenden Abschlüsse der Serien konzentriert, wird die narrative Lücke durch literarische Projekte gefüllt, die die ursprünglichen Pläne teilweise ersetzen.

Ende der Ära für Zwei Serien

Im kommenden Jahr planen die Fans den Abschluss zweier etablierter "Star Trek"-Serien. Dabei steht die Zukunft der Serie "Year One", die als direkter Nachfolger konzipiert war, weiterhin auf der Kippe. Ursprünglich sollte diese Produktion den Übergang des Charakters James T. Kirk vom Ersten Offizier zum Kapitän der Enterprise darstellen. Die Serie sollte seine ersten Tage als Captain thematisieren und so die Brücke zu seinen bekannten Abenteuern schlagen.

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Dennoch gibt es konkrete Anzeichen dafür, dass "Year One" nicht verwirklicht wird. Produktionsdetails deuten darauf hin, dass die Kulissen bereits abgebaut wurden und einige der angedachten Beteiligten bereits mit neuen Projekten beschäftigt sind. Dies macht die Realisierung der Serie in absehbarer Zeit mehr als unwahrscheinlich. Die Fans müssen sich also darauf einstellen, dass die geplante Erzählung dieser spezifischen Phase nicht auf dem Bildschirm zu sehen sein wird.

Rolle von Strange New Worlds

Neben den galaktischen Erkundungen, die die Franchise bekanntermaßen auszeichnen, ist "Star Trek: Strange New Worlds" besonders für die Darstellung von Paul Wesleys Interpretation des jungen James T. Kirk interessant. Das Publikum erlebt diesen beliebten Charakter in dieser Serie lange bevor er selbst den Kapitänsstuhl der Enterprise einnimmt. Die Serie hat sich somit zu einer wichtigen Säule entwickelt, um die Entwicklung der Figur vor ihren legendären Abenteuern zu beleuchten.

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Obwohl "Year One" als direkter Nachfolger entworfen war, um diesen Erzählbogen fortzusetzen, scheitert das Projekt nun an den realen Produktionsbedingungen. Dies hinterlässt eine narrative Lücke, die durch andere Medienformen geschlossen werden muss. Die Fans, die sich auf die weitere Beobachtung der frühen Karriere von Kirk gefreut hatten, müssen nun alternative Wege finden, um die Geschichte fortzusetzen.

Neue Romanadaption von David Mack

Ein neuer Roman von David Mack bringt Kirk und Spock zurück auf die Enterprise und nutzt dabei eine Idee, für die klassische Episoden oft kaum Zeit hatten. In der Geschichte bewegt sich der unwirtliche Himmelskörper KX-1 zwischen zwei Schwarzen Löchern. Aufgrund dieser einzigartigen astrophysikalischen Konstellation kann der Ort nur in sehr kurzen Zeitfenstern erreicht werden. Zwischen diesen Gelegenheiten liegen jeweils mehrere Jahre, was eine lange Zeitspanne zwischen Besuchen ermöglicht.

Die Crew der Enterprise untersucht auf KX-1 ein mysteriöses Objekt, das vom Himmel gestürzt ist. Kirk und seine Mannschaft müssen das damit verbundene Rätsel lösen, bevor sich der Rückweg erneut verschließt und die nächste Chance auf einen Besuch vorbei ist. Diese Struktur erlaubt es, die Charaktere über Jahre hinweg weiterzuentwickeln, ohne dass eine direkte kontinuierliche Handlung am gleichen Ort stattfinden muss. Es ist ein literarisches Konzept, das die Tiefe der Serie erweitert.

Zeitliche Sprünge und Lösungsansätze

Während die serienmäßige Zukunft für den jungen Kirk unklar bleibt, nutzt der Roman von David Mack diese Gelegenheit, um eine tiefere Charakterentwicklung vorzunehmen. Die Geschichte basiert auf der Prämisse, dass Kirk und Spock einen Planeten verlassen, ohne das zentrale Rätsel der jeweiligen Mission sofort vollständig zu lösen. Stattdessen kehren sie erst Jahre später zurück, wenn sich die nächste Gelegenheit bietet.

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Diese Herangehensweise füllt die entstandene Lücke nach der Serie "Strange New Worlds" auf inhaltlicher Ebene. Der Roman "Echoes in Eternity" erscheint im Dezember in Deutschland auch als Hardcover-Ausgabe. Derzeit ist das Werk ausschließlich auf Englisch erhältlich. Eine deutsche Übersetzung könnte jedoch in Zukunft folgen, da die Geschichte das Potenzial hat, die Neugier der deutschsprachigen Fans zu wecken. Die Verbindung zu den etablierten Charakteren bleibt dabei gewahrt.