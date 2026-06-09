Star Trek: Shadow Frontier - Horror-Abenteuer mit Ro Laren angekündigt

Paramount Games und Bloober Team kündigen Star Trek: Shadow Frontier an, ein psychologisches Horror-Spiel mit Michelle Forbes als Ro Laren. Es bricht mit dem traditionellen Optimismus des Franchise und erzählt von einem Überlebenskampf auf einem fremden Planeten.

Ein neues Star Trek -Projekt bricht radikal mit dem Ton des Franchise. Star Trek : Shadow Frontier setzt erstmals konsequent auf Horror. Das Franchise steht seit Jahrzehnten für Entdeckergeist, Optimismus und technologische Visionen.

Mit dem neu angekündigten Projekt schlägt es nun eine deutlich düsterere Richtung ein. Die ehemalige Sternenflotten-Offizierin Ro Laren, gespielt von Michelle Forbes, kehrt zurück. Im Trailer bewegt sie sich allein über einen unheimlichen, bedrohlichen Planeten, während eine mysteriöse Stimme zu ihr spricht. Die Bilder und der Tonfall erinnern weniger an klassische Science-Fiction als an psychologischen Horror.

Gerade dieser Bruch macht das Projekt bemerkenswert. The Next Generation war zwar nicht frei von düsteren Momenten, doch ein derart expliziter Horror-Ansatz ist für Star Trek bislang ungewöhnlich. Laut offizieller Beschreibung strandet Ro Laren nach einem Absturz auf einem abgelegenen Planeten, der von einer fremdartigen Bewusstseinsform beherrscht wird. Die Umgebung ist ebenso faszinierend wie tödlich.

Getrieben von Pflichtgefühl und Verantwortung versucht Ro zu überleben, doch jede neue Entdeckung hat ihren Preis. Je tiefer sie in die Geheimnisse des Planeten vordringt, desto stärker gerät ihre Wahrnehmung aus dem Gleichgewicht. Erinnerungen verzerren sich, die Realität beginnt zu bröckeln. Um zu überleben, muss Ro nicht nur die Rätsel dieser Welt lösen, sondern sich auch den eigenen inneren Dämonen stellen.

Das Spiel verspricht damit eine Reise ins Herz der Dunkelheit, wie sie Star Trek in dieser Form noch nicht erzählt hat. Star Trek: Shadow Frontier entsteht in Zusammenarbeit von Paramount Games und Bloober Team. Das polnische Studio ist für psychologische Horrorspiele wie Layers of Fear, neue Silent Hill-Titel und Cronos: The New Dawn bekannt. Die Wahl dieses Entwicklers unterstreicht, dass der Horror-Aspekt hier kein bloßes Stilmittel ist, sondern den Kern des Spiels bildet.

Der Titel soll auf allen gängigen Spieleplattformen erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus





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