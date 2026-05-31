'Star Trek': 'Starfleet Academy' wagt neuen Schritt in der Darstellung von Sexualität

Die neue 'Star Trek'-Serie 'Starfleet Academy' geht mutiger mit der Darstellung von Sexualität um. In der jüngsten Episode gibt es eine sinnliche Eröffnungsszene mit kunstvoll verdeckter Nacktheit. Die Serie zeigt, dass einvernehmliche, gesunde Sexualität ein Teil der Handlung sein kann, ohne vollständig ausgeblendet zu werden.

In den letzten 60 Jahren war nackte Haut in ' Star Trek ' ein rares Gut. Doch die neue Serie ' Starfleet Academy ' wagt nun einen mutigen Schritt und geht offener mit Sexualität um.

Das Franchise war zuvor oft zurückhaltend in der Darstellung von Sexualität, doch die neue Serie zeigt, dass einvernehmliche, gesunde Sexualität ein Teil der Handlung sein kann. In der jüngsten Episode gibt es eine sinnliche Eröffnungsszene mit kunstvoll verdeckter Nacktheit, die typische Elemente romantischer Fantasyliteratur aufgreift. Die Serie zeigt, dass sie bereit ist, ein bislang gemiedenes Thema offener zu behandeln. Auch in 'Deep Space Nine' wurde das Thema Sexualität in der fünften Staffel in der Episode 'Die Reise nach Risa' behandelt.

Dort schließt Worf sich aus Eifersucht und moralischer Empörung einer radikalen Gruppe an, die eine politische und moralische Revolution anstrebt. Die Serie zeigt, dass Sexualität als erzählerisches Element funktionieren kann, ohne vollständig ausgeblendet zu werden.

'Starfleet Academy' geht dabei selbstverständlicher mit verdeckter Nacktheit um und hat bislang keine öffentlichen Empörungswellen ausgelöst





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