Ein unauffälliges Detail in Folge 6 von Star Trek Strange New Worlds zeigt die TARDIS. Dies markiert den ersten offiziellen Live-Action-Crossover zwischen den Serien. Mehr Details hier.

Ein bislang unentdecktes visuelles Easter Egg in der dritten Staffel von Star Trek Strange New Worlds hat die Science-Fiction-Community in ihren Bann gezogen. In der sechsten Episode dieser Serie, die auf dem Streaming-Dienst Paramount Plus verfügbar ist, taucht kurz die ikonische TARDIS aus der britischen Serie Doctor Who auf. Diese Erscheinung gilt als der erste offizielle Live-Action-Crossover zwischen den beiden größten Kultreihen des Genres und suggeriert eine Verbindung in einem gemeinsamen fiktionalen Universum.

Visueller Beweis in der Enterprise-Szene

Die Szene spielt, als die USS Enterprise und das Schiff USS Farragut in die Fänge eines uralten Weltraumschiffes geraten. Dieses Schiff hat sich über Jahrhunderte lang darauf spezialisiert, Wracks im All zu sammeln und zu konservieren. Während die Kamera über ein gewaltiges Trümmerfeld schwenkt, gleitet der Blick über tausende historische Raumfahrzeuge. In diesem Moment des Trümmerfelds ist für den schlagartigen Augenblick das blaue Polizei-Telefonhäuschen zu sehen, das die TARDIS darstellt. Dieses Detail ist so unauffällig inszeniert, dass viele Zuschauer es möglicherweise übersehen haben, obwohl es eine tiefgreifende Implikation für die Erzähllogik beider Serien hat.

Also read „Star Trek“-Star Frakes entdeckt pinken Urin – dann folgt die Krebsdiagnose

Vergleichbare Crossover-Ereignisse in der Fankultur

Obwohl diese Szene visuell neu ist, gab es in der Vergangenheit bereits Berührungspunkte zwischen den Franchises. In vergangenen Geschichten verbündeten sich der Elfte Doctor aus Doctor Who und die Crew der USS Enterprise-D gegen eine gemeinsame Bedrohung. Diese Bedrohung bestand aus einer Allianz der Borg und der Cybermen. Diese frühere narrative Verbindung zeigt, dass beide Serien im selben fiktionalen Raum existieren können. Die visuelle Anspielung in Strange New Worlds knüpft direkt an dieses gemeinsame erzählerische Potenzial an, ohne eine direkte Handlung zu erzahlen, sondern indem sie die Existenz beider Welten nebeneinander bestätigt.

Advertisement

Advertisement

Spekulationen um eine Fortsetzung der Serie

Trotz des großen Streaming-Erfolgs von Star Trek Strange New Worlds auf Paramount Plus sorgt das angekündigte Ende der aktuellen Serie für viele Spekulationen seitens der Fans. Die Produzenten halten sich zu konkreten Plänen bedeckt, zeigen sich jedoch offen für die Möglichkeit eines direkten Sequels. Eine solche Fortsetzung könnte sich darauf konzentrieren, die bisher unerzählten Jahre der Mission der Crew zu beleuchten. Die Serie lief bisher für drei Staffeln, was bedeutet, dass zwei Jahre der Dienstzeit von James T. Kirk noch nicht dargestellt wurden.

Offene Fragen für die Besetzung der Serie

Eine neue Serie, die diese Lücke füllen würde, müsste sich auf bekannte Figuren stützen, um das Interesse der Fans zu halten. Zu den wichtigsten Charakteren gehören Spock, gespielt von Ethan Peck, Nyota Uhura, verkörpert von Celia Rose Gooding, und James T. Kirk, dargestellt von Paul Wesley. Diese drei Rollen bilden das Herzstück der Serie und wären zwingend erforderlich, um eine Fortsetzung der Geschichte voranzutreiben. Die Fans hoffen darauf, dass diese Charaktere auch nach dem Ende von Strange New Worlds weiter im Mittelpunkt stehen könnten, um die noch fehlenden Jahre der Geschichte aufzufüllen und die Brücke zu anderen Star Trek-Serien zu schlagen.