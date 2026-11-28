Andy Serkis verrät, wie überrascht er war, als er im Drehbuch zu Die letzten Jedi den Tod seiner Figur Snoke las. Die Hintergründe der Figur im Überblick.

Die jüngste Star-Wars-Trilogie hat mit dem Tod der Figur Snoke für großes Aufsehen gesorgt. Auch Andy Serkis, der den Obersten Anführer dank Motion-Capture verkörperte, war über diese dramaturgische Entscheidung verblüfft. Serkis schilderte in einem Interview, wie er auf das Drehbuch zu Star Wars: Die letzten Jedi reagierte.

Der Regiewechsel von J. J. Abrams zu Rian Johnson und wieder zurück hat der Trilogie mehrere plötzliche Wendungen beschert. Snoke gehört zu den auffälligsten Beispielen dafür, denn die Figur starb für viele Fans wie aus dem Nichts.

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Snoke stirbt überraschend in Die letzten Jedi

In Star Wars: Die letzten Jedi wird Snoke getötet, ohne dass sein Schicksal vorher angedeutet worden wäre. Für viele Zuschauer kam dieser Schritt unerwartet, weil die Figur als finsterer Herrscher der neuen Trilogie aufgebaut worden war.

Das Drehbuch des Films stammt von Rian Johnson, der die Handlung nach dem Regiewechsel in eine neue Richtung lenkte. Die Entscheidung sorgte bei Fans für Diskussionen und war ein Grund, warum Snokes Rolle so stark im Gedächtnis blieb.

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Andy Serkis reagiert gekränkt auf das Drehbuch

Andy Serkis berichtete in einem Interview, dass er erstaunt war, als er zum ersten Mal das Drehbuch zu Die letzten Jedi in den Händen hielt. Er hatte sich zuvor auf seine Rolle in der neuen Trilogie gefreut.

Laut Serkis dachte er zunächst, die Figur sei stark und werde im Mittelpunkt stehen. Beim Lesen stellte er dann fest, dass Snoke kurzerhand sterben sollte. Serkis formulierte es so, dass er sich zunächst fragte, ob das wirklich eine gute Idee sei, und dass er sich etwas gekränkt fühlte.

Trotz dieser Enttäuschung betonte Serkis, dass er es geliebt habe, den Charakter zu verkörpern. Besonders die Konfrontation zwischen Kylo Ren und Rey habe ihm gefallen, weshalb er die Entscheidung am Ende akzeptierte. Er sagte sinngemäß, es sei alles in Ordnung gewesen.

Snokes wahre Herkunft als Palpatine-Klon

Im bislang letzten Star-Wars-Kinoabenteuer stellte sich heraus, dass Snoke ein Klon des Imperators Palpatine ist, den Ian McDiarmid spielt. Die Figur diente damit als eine Art Marionette des altbekannten Strippenziehers der dunklen Seite.

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Serkis erfuhr erst im Verlauf der Figurengestaltung von dieser wahren Herkunft Snokes. Für die Zuschauer wurde die Wahrheit erst mit dem späteren Film sichtbar, sodass Snoke in Die letzten Jedi ohne diesen Hintergrund erschien.

Die Arbeit mit Motion-Capture prägt Figuren wie Snoke stark, weil der Darsteller Stimme und Körpersprache liefert. Serkis ist vor allem für diese Technik bekannt, mit der er Gollum in der Der Herr der Ringe-Trilogie und den Affen Caesar in den drei neuen Planet der Affen-Filmen zum Leben erweckte.