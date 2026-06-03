'Star Wars': Carl Weathers wird in 'The Mandalorian & Grogu' gewürdigt

In der kommenden 'Star Wars'-Kino-Fortsetzung 'The Mandalorian & Grogu' wird Carl Weathers' Figur Greef Karga nicht mehr zu sehen sein. Fans können sich jedoch auf eine besondere Widmung im Film freuen. Ein verstecktes Easter Egg am Rand der Arena von Shakari erinnert an den verstorbenen Schauspieler.

Markus' Liebe zu ' Star Wars ' begann, als er als Kind die Schlacht von Hoth im Fernsehen sah. In der kommenden Kino-Fortsetzung ' The Mandalorian & Grogu ' wird Carl Weathers ' Figur Greef Karga nicht mehr zu sehen sein, da der Schauspieler im Jahr 2024 verstorben ist.

Doch Fans können sich auf eine besondere Widmung im Film freuen. Wie in jedem 'Star Wars'-Film gibt es auch in 'The Mandalorian & Grogu' Easter Eggs für die Fans. Ein besonders verstecktes Easter Egg befindet sich am Rand der Arena von Shakari, wo die auf Mando und Rotta the Hutt losgelassenen Monster hereinkommen. Dort steht in Aurebesh-Schrift 'Weathers Apollo', eine Hommage an Carl Weathers.

In 'The Mandalorian & Grogu' hat auch eine weitere Hollywood-Legende, Martin Scorsese, Regie geführt. Fans fragen sich nun, ob es eine vierte Staffel der 'Star Wars'-Serie geben wird. Jon Favreau hat einige Pläne für die Zukunft der Serie





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