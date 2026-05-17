Star Wars: Das Spiel ist beendet – aber die Loyalität ist nur zu Bruch gegangen

Markus erinnert sich, seit seiner Kindheit dem Fernsehen die Schlacht von Hoth gezeigt zu haben und eine unermüdliche Liebe zu 'Star Wars' zu entwickeln. Obwohl er 'Star Wars 9' mittlerweile vor fast sieben Jahren gesehen hat, lässt er sich nie vom Nervenkitzel der Galaxis fernhalten. Mit dem Trailer von 'The Mandalorian And Grogu' auf Disney+ und in den Kinos wird ein gelungener Start von 'The Mandalorian' abgeschlossen, aber auch weitere Geschichten aus der Welt von Star Wars wieder für die große Leinwand angekündigt.

In 3 Tagen ist es so weit: ' Star Wars ' kehrt nach 7 Jahren ins Kino zurück – Trailer zu ' The Mandalorian And Grogu ' In 3 Tagen ist es so weit: ' Star Wars ' kehrt nach 7 Jahren ins Kino zurück – Trailer zu ' The Mandalorian And Grogu ' Sinds er als Kind einst die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat Markus sein Herz an ' Star Wars ' verloren – und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

Fast sieben Jahren liegt 'Star Wars 9' mittlerweile zurück. Seitdem gab es auf der großen Leinwand keinen Ausflug mehr in die weit, weit entfernte Galaxis. Doch mit 'The Mandalorian & Grogu' ändert sich das diese Woche. Der Trailer stimmt darauf ein: unter der neuen Disney-Schirmherrschaft fortgesetzt wurde, war das ein riesiges Event.

Als daraufhin innerhalb von vier Jahren ganze vier weitere Leinwandabenteuer aus der weit, weit entfernten Galaxis folgten (inklusive der Ableger 'Und es sollte eigentlich munter so weitergehen, doch nach der gemischt aufgenommenen Sequel-Trilogie und dem hinter den finanziellen Erwartungen zurückgebliebenen 'Solo'' wurden immer wieder neue 'Star Wars'-Projekte angekündigt und dann doch wieder verschoben oder abgesagt. ). Ein massiver Ausbau der Marke auf dem heimischen Bildschirm eingeläutet.

Und auf dessen Rücken wagen Disney und Lucasfilm nun tatsächlich den Sprung zurück auf die große Leinwand. Das erwartet euch in 'Star Wars: The Mandalorian And Grogu': 'The Mandalorian And Grogu' setzt nach dem Ende der dritten 'Mandalorian'-Staffel mit einem recht eigenständigen neuen Abenteuer des titelgebenden Duos an. Kopfgeldjäger Din Djarin werden sie eines Tages auf den mysteriösen Commander Coin angesetzt.

Doch um Informationen über dessen Aufenthaltsort zu gelangen, müssen Mando und Grogu wohl oder übel gemeinsame Sache mit der dubiosen Familie des verstorbenen Gangsterbosses Jabba the Hutt machen - was letztlich zu einer Schnitzeljagd quer durch das Universum führt... Den Trailer zu 'The Mandalorian And Grogu' könnt ihr euch nachfolgend auch noch mal im englischen Original anschauen:', um auch unsere Kritiken, Interviews, Streaming- und TV-Tipps sowie die besten und interessantesten Geschichten über deine Lieblingsfilme und -serien nicht zu verpassen





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