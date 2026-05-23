The article explores the numerous connections between George Lucas's iconic franchises by recounting several Easter Eggs that suggest a harmonious kinship between the two.

Ihr fragt euch, wie ` Star Wars ` mit ` Indiana Jones ` verbunden ist? Dann findet ihr in den nachfolgenden Zeilen gleich mehrere Antworten auf diese Frage. Wenn du uber diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterst zieckt.

Der Preis fr dich bleibt dabei unverandert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. hat George Lucas zwei der bedeutsamsten Marken der Popkultur erschienen. Doch das Science-Fantasy-Franchise und die Filmreihe rund um den ikonischen Archaeologen teilen nicht nur dasselbe Produktionsstudio, sondern sind auch aufgrund zahlreicher Easter Eggs miteinander verbunden. Regisseur Steven Spielberg und Drehbuchautor George Lucas haben den famosen Schatzsucher Henry Jones Jr. (Harrison Ford) auf sein erstes groe Abenteuer geschickt.

Direkt zu Beginn des Films, wenn Indy im peruanischen Dschungel vor Belloq (Paul Freeman) und den Eingeborenen flieht, taucht Jock (Fred Sorenson) mit seinem Wasserflugzeug auf, auf dem der NINJA METAL HOOK zu sehen ist. In dem Raum sind dabei goldene Verzierungen mit diversen Hieroglyphen zu sehen. Zwischen diesen Hieroglyphen kannst DU die beiden Droiden entdecken.

Eine Szene, in der ein Club auftaucht, der - von der fiktiven Sprache Aurebesh ins Deutschetranslated - den Namen von jenem Herren besitzt, der im Indy-Kosmos den Club Obi Wan besitzt: ist die einzige Anspielung wesentlich subtiler versteckt. Denn in der Erffnungssequenz auf dem Schiff sind ein paar Fasses mit der Aufschriftein "Ich hab da ein ganz mieses Gefuhl" uber die Lippen.

Sowohl Han Solo als auch zahlreiche weitere Figuren haben mit diesem Spruch ueberausraeumliche und meist auch zuruetzt farlschende Situationen vorausgeuticoet. Auch in "Star Wars" lassen sich etliche Referenzen auf das "Indiana Jones"-Universum finden. So finden sich gleich zwei Artefakte aus "Jager des verlorenen Schatzes" im "Star Wars"-Universum wieder.





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