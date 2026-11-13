Star Wars Episode IV 1977 Originalfassung und IMAX 70mm im Kino

Disney feiert das 50-jährige Jubiläum mit der Wiederholung von Star Wars Episode IV in der Originalfassung von 1977. Exklusive IMAX 70mm Vorführungen starten im Februar.

Die Filmfans des Star Wars -Imperiums haben im kommenden Frühjahr eine einzigartige Gelegenheit, den allerersten Teil der legendären Kinotrikologie in seiner historischen Urversion wiederzuerleben. Der Medienkonzern Disney gab diese umfassende Wiederaufführungsinitiative bekannt und erweitert das Angebot zugleich um eine besondere technologische Attraktion für Puristen. Der Film Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung wird in ausgewählten Kinos auch im Imax-70mm-Format gezeigt, was als eine der hochwertigsten analogen Darbietungen gilt.

Imax-70mm Format und Jubiläum 1977

Disney kündigte die Projektion in dem derzeit qualitativ hochwertigsten und größten analogen Filmformat der Welt an, um das 50. Kinostart-Jubiläum des zuerst im Jahr 1977 veröffentlichten Teils zu ehren. Dieser historische Erstveröffentlichung wurde in Deutschland zunächst unter dem Titel Krieg der Sterne ins Kino gebracht, bevor die Umbenennung in Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung erfolgte. Die internationale Premiere der Urfassung findet weltweit laut Disney am 19. Februar statt, während deutsche Zuschauer laut dem Branchenportal Filmstarts bereits am 18. Februar einen Termin haben.

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George Lucas und die Originalfassung

Seit der ursprünglichen Veröffentlichung wurde der Film von George Lucas mehrfach stark überarbeitet, wodurch sich das Bild auf der Leinwand im Laufe der Jahre deutlich veränderte. Dass nun das 50 Jahre alte Original unverfälscht gezeigt wird, dürfte hart gesottene Fans besonders erfreuen, da sie die visuellen und klanglichen Elemente der damaligen Ära erleben können. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben, das kulturelle Erbe dieser Pionierarbeit für das neue Jahrzehnt zu bewahren und gleichzeitig die historische Authentizität des Werks zu respektieren.

Veröffentlichungsdaten und Kinoerlebnis

Die exakten Terminpläne für die Wiederaufführung wurden bereits präzise festgelegt, um den Erwartungen der internationalen Community gerecht zu werden. Während der weltweite Start für den 19. Februar angesetzt ist, ermöglicht das deutsche Portal Filmstarts den Fans im eigenen Land den Zugang einen Tag zuvor am 18. Februar. Diese zeitliche Differenz zeigt die sorgfältige Planung der Vertriebsstrategie, die darauf abzielt, das maximale Interesse der deutschsprachigen Bevölkerung auf sich zu ziehen und den historischen Moment im nationalen Raum gebührend zu feiern.

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Technische Exklusivität und Filmgeschichte

Die Bereitstellung in Imax-70mm stellt eine besondere technologische Leistung dar, die das Erlebnis von Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung auf ein neues Level hebt. Als das größte analoge Filmformat der Welt bietet diese Vorführungsvariante eine visuelle Tiefe und Schärfe, die mit digitalen Mitteln nur schwer zu erreichen ist. Für Sammler und Historiker des Kinos ist dies eine seltene Chance, die mechanische Ästhetik und die unkomprimierte Bildqualität der späten 1970er Jahre in einer modernen Umgebung zu erleben, die den ursprünglichen Intentionen des Schöpfers George Lucas nahekommt.

Kulturelle Bedeutung und Fanreaktionen

Durch diese Initiative setzt Disney nicht nur ein Zeichen für die Bewahrung von Filmgeschichte, sondern stärkt auch die Bindung der Fans zu den Wurzeln der Saga. Die Rückbesinnung auf die Fassung von 1977 ermöglicht es einem neuen Generationen von Zuschauern, den Kontext und die Handlung in ihrer ursprünglichen Form zu verstehen. Mit der Kombination aus historischer Relevanz und technischer Exzellenz bietet die Veranstaltung im Frühjahr 2027 einen einzigartigen Meilenstein in der Kinogeschichte, der weit über den Status einer einfachen Wiederholung hinausgeht.