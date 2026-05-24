Star Wars-Filme und Serie: Pedro Pascal verrät, was es ihm bedeutet, Star Wars-Filme auf die große Leinwand zu bringen

Pedro Pascal spricht offen über seine Erfahrungen als Darsteller von Din Djarin und wie er sich auf das Kinoformat freut, in dem die erste Geschichte von Star Wars-Helden Mando und Grogu erzählt wird.

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Der Start einer neuen Ära im Star Wars -Franchise markierte die 2019 Veröffentlichung einer aufwändigen Serie im Stream - und das mit großem Erfolg. Der Darsteller von Din Djarin, Pedro Pascal, konnte seine Rolle zum endgültigen Karriere-Sprungbrett für weitere Hits wie Downs später, wie er in einem Interview mit dem Titel MItzum Interview erklärte.

Darin sprach er darüber, wie viel es ihm bedeutet, nicht nur selbst Teil eines Star Wars -Kinofilms zu sein, sondern auch die Figuren Din Djarin und Grogu auf die große Leinwand zu bringen. Das Interview könnt ihr euch im obigen Video ansehen. Die Figur des Din Djarin entstand durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter: Pedro Pascal als Stimme und gelegentlich ohne Helm, die kreativen Köpfe die Geschichte auf die große Leinwand zu bringen, war von Anfang an ein Wunsch von mir.

Und ich glaube, es gibt niemanden Besseren als Jon Favreau, um dieses Erlebnis für alle umzusetzen





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