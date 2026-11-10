Star Wars Sammlerfiguren: Warum seltene Kenner-Modelle Rekordpreise erzielen

Seltene Star-Wars-Sammelfiguren erzielen bei Auktionen hohe Summen. Seltenheit, Verpackung und Zustand bestimmen maßgeblich den Wert der Figuren.

Auf dem Markt für Star-Wars-Sammlerobjekte erzielen seltene Actionfiguren inzwischen Preise, die eher an Kunstauktionen erinnern. Während viele klassische Figuren vergleichsweise erschwinglich bleiben, gehören frühe Kenner-Figuren, limitierte Sonderversionen und nie offiziell veröffentlichte Prototypen zu den begehrtesten Stücken überhaupt. Die Reihe begeistert seit Jahrzehnten nicht nur im Kino und auf Streamingdiensten, sondern auch Sammlerinnen und Sammler.

Besonders gefragt sind Varianten aus den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Vor allem seltene Lichtschwert-Versionen und Figuren mit ungewöhnlicher Veröffentlichungsgeschichte erzielen auf Auktionen die höchsten Preise, wie Auktionshäuser wie Hake's Auctions, Heritage Auctions und Goldin Auctions gezeigt haben.

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Welche Faktoren den Wert seltener Figuren bestimmen

Der Wert einer Star-Wars-Figur hängt vor allem von Produktionsgeschichte, Seltenheit, Verpackung und Zustand ab. Ein originalverpacktes Exemplar kann deshalb ein Vielfaches einer gewöhnlichen, unverpackten Figur desselben Charakters erreichen.

Die genannten Spitzenpreise beziehen sich auf ganz bestimmte Sammlerexemplare. Herkömmliche, unverpackte Figuren derselben Charaktere sind deshalb nicht automatisch ähnlich viel wert. Wer eine Figur verkaufen oder kaufen möchte, sollte Verpackung und Herkunft genau prüfen.

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Auch die Art der Produktion spielt eine Rolle. Ungewöhnliche Varianten, die nicht aus der offiziellen Kenner-Produktion stammen, sind bei spezialisierten Sammlerinnen und Sammlern besonders gefragt.

Yak Face und Vlix: Ungewöhnliche Varianten mit Seltenheitswert

Die Figur Yak Face zählt zu den ungewöhnlichsten Fällen unter den seltenen Star-Wars-Figuren. Der Charakter tauchte im Film 'Die Rückkehr der Jedi-Ritter' auf und erhielt 1985 eine eigene Figur aus der Reihe 'Power of the Force'.

Das Besondere: In den USA erschien Yak Face damals nicht regulär im Handel. Die Figur wurde hauptsächlich in Kanada und Europa verkauft, weshalb originalverpackte Exemplare heute besonders begehrt sind. Im Mai 2025 erzielte eine kanadische Version bei Hake's Auctions einen Spitzenpreis.

Ein weiteres Beispiel ist Vlix. Die Figur stammt aus der Zeichentrickserie 'Star Wars: Droids' und wurde ausschließlich in Brasilien produziert. Da die geplante zweite Figurenwelle in den USA nie erschien, zählt Vlix zu den seltensten regulär veröffentlichten Star-Wars-Actionfiguren überhaupt.

Boba Fett, Obi-Wan Kenobi und Luke Skywalker im Auktionsvergleich

Mehrere Kultfiguren gehören zu den teuersten Stücken auf dem Sammlermarkt, darunter Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader und Luke Skywalker. Entscheidend sind dabei meist frühe Konstruktionsmerkmale und seltene Ausführungen.

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Bei Obi-Wan Kenobi ist vor allem die frühe Lichtschwert-Konstruktion ausschlaggebend. Eine Kenner-Figur aus dem Jahr 1978 wurde im Januar 2025 bei einer Auktion versteigert. Auch bei Darth Vader ist eine frühe Version mit zweistufig ausziehbarem Lichtschwert besonders begehrt, ein Exemplar aus dem Jahr 1978 wurde ebenfalls bei Hake's Auctions angeboten.

Bei Luke Skywalker ist die frühe Kenner-Version mit sogenanntem Double-Telescoping-Lichtschwert besonders selten. Die aufwendige Mechanik wurde damals schnell wieder eingestellt, weshalb Sammlerinnen und Sammler heute hohe Summen dafür zahlen. Ein originalverpacktes Exemplar wurde im August 2025 versteigert.

Prototypen und Rekordstücke: Was Fans besonders anzieht

Prototypen gehören zu den exklusivsten Objekten der Sammlerszene, da von ihnen nur wenige Exemplare existieren. Ein handbemalter Boba-Fett-Prototyp war ursprünglich für eine Promo-Aktion gedacht und wurde nie regulär verkauft.

Diese Boba-Fett-Figur hält den Rekord als teuerste jemals versteigerte Star-Wars-Actionfigur. Das Exemplar wurde am 18. August 2024 bei Goldin Auctions angeboten. Kenner plante zudem ursprünglich einen funktionierenden Raketenrucksack für die Figur, das Konzept wurde jedoch aus Sicherheitsgründen verworfen.

Gerade solche verworfenen Konzepte machen Prototypen für viele Fans zu besonderen Sammlerstücken. Wer den Markt verfolgt, sollte bei seltenen Figuren vor allem auf Verpackung, Herkunft und Auktionsnachweise achten.