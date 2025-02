Star Wars: So hätte Padmé die Geschichte verändern können

Ein alternativer Szenario hätte Padmé als mutigere und kämpferischere Figur dargestellt. George Lucas plante, dass sie Anakin töten würde, um die Entstehung von Darth Vader zu verhindern.

Star Wars Fans kennen Anakin und Padmé als das große Paar aus den Prequels. Ihre Liebe beginnt in der Kindheit und entwickelt sich in jungen Jahren zu einer tiefen Verbundenheit. Doch in Episode 3 wird Anakin immer mehr von der dunklen Seite der Macht angezogen. Unter der Manipulation von Kanzler Palpatine entfernt er sich zunehmend von Padmé . Im Finale auf Mustafar versucht Padmé , Anakin zu retten und an das Gute in ihm zu erinnern.

Doch er glaubt ihr nicht und versucht, sie für ihren angeblichen Verrat zu bestrafen. Die Tragödie erreicht ihren Höhepunkt: Anakin wird zum Darth Vader und Padmé stirbt bei der Geburt ihrer Kinder Luke und Leia. Ein alternativer Szenario, das Konzept-Künstler Iain McCaig enthüllte, hätte die Geschichte grundlegend verändert. Laut McCaig plante George Lucas, Padmé als eine viel stärkerer und kämpferischere Figur darzustellen. Statt Anakin nur mit Worten zu beschwichtigen, hätte sie erkannt, dass sie die Situation selbst in die Hand nehmen und Anakin stoppen müsste. Padmé hätte mit einem Messer nach Mustafar aufgebrochen, um Anakin zu töten und so die Pläne des Kanzlers zu vereiteln. Es war ihr Plan, Anakin zu umarmen und ihn anschließend zu ersticken. Mit diesem Akt wäre Darth Vader nie entstanden und die Ereignisse der späteren Episoden wären völlig anders gelaufen. Doch George Lucas wusste natürlich, dass er Anakin nicht töten konnte, da dies die bereits existierenden Episoden 4 bis 6 rückwirkend bedeutungslos gemacht hätte. Daher entschied er sich für einen Kniff: Bevor Padmé zustechen konnte, wären ihre schönsten Erinnerungen mit Anakin an sie vorbeigezogen, was sie letztendlich daran gehindert hätte, ihn zu töten. Die Geschichte hätte sich somit nicht grundlegend verändert. Trotzdem wäre Padmé in der alternativen Version eine viel mutigere und kämpferischere Figur gewesen, was ihr zusätzliche Tiefe verleiht. Warum George Lucas sich letztendlich gegen diese Variante entschied, bleibt ein Geheimnis der weit, weit entfernten Galaxis.





