Star Wars: Starfighter - Gerüchte um Handlung und Besetzung des neuen Films

Disney arbeitet an einem neuen Star Wars-Film mit dem Titel Star Wars: Starfighter, der 2027 in die Kinos kommen soll. Der Film soll etwa fünf Jahre nach Der Aufstieg Skywalkers spielen und eine neue cast um Ryan Gosling, Mia Goth und Matt Smith sowie Regisseur Shawn Levy versammeln. Unbestätigte Berichte deuten auf eine Handlung hin, die einen machtsensitiven Jungen, seine Mutter und einen Onkel als ehemaligen Piloten einbezieht, möglicherweise mit einem Auftritt von Rey Skywalker.

Disney treibt den Ausbau des Star Wars -Universums weiter voran. Nach dem Kino start von The Mandalorian and Grogu, dem ersten Film der Reihe seit 2019, steht bereits das nächste Großprojekt in den Startlöchern.

Star Wars: Starfighter soll 2027 in die Kinos kommen. Offiziell halten sich die Verantwortlichen mit Details noch zurück. Nun kursieren jedoch neue Informationen zur möglichen Handlung - allerdings bislang nur als unbestätigte Gerüchte. Vor und hinter der Kamera setzt Disney auf prominente Namen.

Ryan Gosling übernimmt die Hauptrolle. Außerdem gehören Amy Adams, Mia Goth und Matt Smith zum Ensemble. Auf dem Regiestuhl sitzt Shawn Levy, der zuletzt mit Deadpool & Wolverine erfolgreich war und auch Folgen der Erfolgsserie Stranger Things inszenierte. Nach bisherigen Angaben soll die Geschichte rund fünf Jahre nach den Ereignissen von Der Aufstieg Skywalkers angesiedelt sein.

Konkrete Einzelheiten fehlten bislang. Laut dem Insider FivesWalker, über den unter anderem Kopfgeldjägerin jagt jungen Machtnutzer berichtet, soll Mia Goth eine machtsensitive Kämpferin verkörpern, die mit einem Lichtschwert unterwegs ist und für einen berüchtigten Waffenhändler arbeitet. Diese Figur, gespielt von Matt Smith, soll als gefürchteter Warlord in der Galaxis bekannt sein. Ihre Mission: Sie soll den Neffen von Goslings Figur aufspüren.

Frühere Spekulationen, wonach Goth eine Anhängerin der Sith spielt, sollen dagegen nicht zutreffen. Stattdessen verfolge sie offenbar eigene Ziele, die sich im Verlauf der Handlung zunehmend offenbaren. Der gesuchte Junge und seine Mutter sollen ebenfalls eine Verbindung zur Macht besitzen. Zu Beginn des Films stirbt die Mutter angeblich und übergibt ihrem Sohn ihr Lichtschwert.

Gleichzeitig bittet sie ihn, seinen bislang unbekannten Onkel zu suchen. Der Onkel soll sich als ehemaliger Kriegsheld und Pilot entpuppen, der mit den Schatten seiner Vergangenheit kämpft. Anfangs geraten beide immer wieder aneinander, doch ihre Beziehung entwickelt sich im Laufe der Geschichte weiter. Weitere Gerüchte besagen, dass der Pilot seinen Neffen quer durch die Galaxis begleitet, um ihn einer Person zu übergeben, die ihn zum Jedi ausbilden kann.

Dabei könnte es sich um Rey Skywalker handeln. Sollte sich diese Spekulation bewahrheiten, dürfte Daisy Ridley erneut in ihre bekannte Rolle schlüpfen. Ob an den Berichten etwas dran ist, werden wohl erst die ersten Trailer zeigen. Nach aktuellem Stand soll Star Wars: Starfighter am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos anlaufen





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