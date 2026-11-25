Starbucks prüft Milliardenverkauf des Japan-Geschäfts – Bloomberg

) hat Berater wie Citigroup und Morgan Stanley mandatiert, um einen möglichen Verkauf ihres Japan-Geschäfts zu prüfen. Die Sparte könnte dabei mit mehreren Milliarden US-Dollar bewertet werden, wie Bloomberg News am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Dem Bericht zufolge sondiert die US-amerikanische Kaffeekette bereits das Interesse strategischer Interessenten sowie von Finanzinvestoren. Ein offizieller Verkaufsprozess könnte möglicherweise noch in diesem Jahr eingeleitet werden. Die Gespräche dauern jedoch an und müssen nicht zwangsläufig zu einem Abschluss führen, hieß es weiter. Erhalten Sie mit InvestingPro Echtzeit-Updates zu marktbewegenden Nachrichten – jetzt mit 55 % Rabatt Starbucks betreibt rund 2.000 Filialen in Japan, einem der wichtigsten Märkte des Unternehmens.

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Der Konzern ist seit über 30 Jahren in dem Land aktiv. Die Verkaufsüberlegungen fügen sich in die Bemühungen von Starbucks ein, das Auslandsgeschäft neu aufzustellen. Dazu gehört auch eine Vereinbarung zur Abgabe der Kontrollmehrheit am China-Geschäft an lokale Investoren. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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