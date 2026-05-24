Starke Strömungen an der französischen Atlantikküste: Deutsche und Mann sterben

Ein deutscher Urlauber (56) ist in Lège-Cap-Ferret in eine Meeresströmung geraten und tot aufgefunden. In der gleichen Region ist ein Mann (60) in Lacanau gestorben. Derzeit gibt es besonders gefährliche Strömungen, weshalb die Behörden eine Warnung ausgesprochen haben. Seit Freitag haben die Rettungskräfte im Département Gironde 31 Menschen aus den gefährlichen Strömungen gerettet. Die Präfektur appelliert an die Bevölkerung, aufgrund der starken Strömungen "maximale Wachsamkeit" walten zu lassen.

Der Atlan tik an der französischen Küste ist aufgrund starker Strömung en sehr gefährlich. Ein deutscher Urlauber (56) ist in Lège-Cap-Ferret in eine Meeres strömung geraten und tot aufgefunden.

In der gleichen Region ist ein Mann (60) in Lacanau gestorben. Derzeit gibt es besonders gefährliche Strömungen, weshalb die Behörden eine Warnung ausgesprochen haben. Seit Freitag haben die Rettungskräfte im Département Gironde 31 Menschen aus den gefährlichen Strömungen gerettet. Die Präfektur appelliert an die Bevölkerung, aufgrund der starken Strömungen "maximale Wachsamkeit" walten zu lassen.

Frankreichs herrschten am Pfingstwochenende für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen von über 30 Grad, was viele Menschen zu den Stränden strömen ließ





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