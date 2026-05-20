Starker Anstieg der Edelmetalle und Preisveränderungen in der Landwirtschaft

Der Edelmetallmarkt zeigte am heutigen Mittwochmittag einen deutlichen Anstieg. Der Palladiumpreis stieg um 1,33 Prozent auf 1.376,00 US-Dollar, während der Haferpreis um 1,12 Prozent auf 3,85 US-Dollar stieg. Der Kaffeepreis fiel um 1,89 Prozent auf 2,65 US-Dollar, während der Kakaopreis um 2,68 Prozent auf 2.873,00 Britische Pfund fiel. Der Maispreis fiel um 0,27 Prozent auf 12,06 US-Dollar, während der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,71 Prozent auf 3,09 US-Dollar fiel. Der Heizölpreis stieg um 2,88 Prozent auf 106,73 US-Dollar.

Nachdem der Palladiumpreis gestern Mittag um 1,33 Prozent auf 1.376,00 US-Dollar gestiegen war, notierte er am heutigen Mittwochmittag um 2,30 Prozent auf 1.358,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.358,00 US-Dollar.

Der Haferpreis stieg um 1,12 Prozent auf 3,85 US-Dollar, nachdem er gestern bei 3,81 US-Dollar gelegen hatte. Der Kaffeepreis fiel um 1,89 Prozent auf 2,65 US-Dollar, nachdem er gestern bei 2,70 US-Dollar gelegen hatte. Der Kakaopreis ging gestern um 2,68 Prozent auf 2.873,00 Britische Pfund nach unten. Der Maispreis fiel um 0,27 Prozent auf 12,06 US-Dollar, nachdem er gestern bei 12,10 US-Dollar gelegen hatte.

Der Sojabohnenölpreis stieg um 0,05 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nachdem er gestern bei 0,75 US-Dollar gelegen hatte. Der Erdgaspreis - Natural Gas fiel um 0,71 Prozent auf 3,09 US-Dollar, nachdem er gestern bei 3,11 US-Dollar gelegen hatte. Der Heizölpreis stieg um 2,88 Prozent auf 106,73 US-Dollar, nachdem er gestern bei 109,90 US-Dollar gelegen hatte





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