Starker Wochenstart für das ZDF, fast ohne Fußball-WM

Das ZDF startet erfolgreich in die Woche, trotz WM-Spiel, mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 15,3 Prozent. Der Sender zeigte sich in der Daytime in gewohnter Stärke und erreichte mit 'Bares für Rares' im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 25,5 Prozent entsprachen.

ZDF startet erfolgreich in die Woche, trotz WM-Spiel, mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 15,3 Prozent. Der Sender zeigte sich in der Daytime in gewohnter Stärke und erreichte mit 'Bares für Rares' im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 25,5 Prozent entsprachen.

Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei stolzen 27,2 Prozent. Besonders bemerkenswert war 'Bares für Rares' bei den 14- bis 49-Jährigen mit herausragenden 16,9 Prozent Marktanteil. Starke Quoten verzeichnete das ZDF auch in der Primetime: Mit der Krimi-Wiederholung 'Die Toten vom Bodensee' positionierte sich der öffentlich-rechtliche Sender als mit Abstand stärkster WM-Verfolger und zählte 4,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Starke 20,8 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen nur für 4,5 Prozent reichte, dürfte man angesichts dessen wohl verschmerzen können. Etwas schwerer tat sich dagegen 'Markus Lanz': Der ZDF-Talk lief ausnahmsweise schon um 22:13 Uhr und kam gegen weite Teile des WM-Spiels zwischen Belgien und Ägypten nicht über 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 9,0 Prozent hinaus.

Stärkster Privatsender in der Primetime war indes RTL, wo 'Undercover Boss' auf 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,1 Prozent kam. Sat.1 setzte dagegen auf eine 'Spiegel TV-Reportage' und blieb bei 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, während 'Transformers - Die Rache' bei ProSieben nicht über 400.000 Personen hinauskam. Bei Vox wiederum lief es für 'Goodbye Deutschland' mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern besser. Alle drei Sender lagen in der Zielgruppe aber bei jeweils weniger als vier Prozent Marktanteil.

So gesehen kann man nicht zuletzt bei Kabel Eins zufrieden sein, wo der Film-Klassiker 'Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle' mit 4,0 Prozent Marktanteil auf Senderschnitt lag. Nichts zu holen gab es dagegen für mehrere Folgen der 'Geissens', für die es bei RTLzwei nur für Marktanteile zwischen 1,5 und 2,4 Prozent reichte. Noch vor allem Privatsendern lag übrigens ZDF: Dort erreichte 'Inspector Barnaby' zuerst 1,23 Millionen und schließlich sogar 1,39 Millionen Menschen.

Nach 23 Uhr erreichte eine weitere Folge der Krimireihe fast zehn Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum





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