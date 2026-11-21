Heftige Regenfälle verursachen Überschwemmungen in Kalifornien und Florida. In Florida wird der Notstand ausgerufen, während Kalifornien auf weitere Unwetter vorbereitet ist.

Heftige Regenfälle haben große Teile der US-Bundesstaaten Kalifornien und Florida heimgesucht und zu schweren Überschwemmungen geführt. In Florida wurde in der Region um Fort Lauderdale, insbesondere im Bezirk Broward County, der lokale Notstand ausgerufen. Behörden warnen eindringlich vor drohenden Sturzfluten, die Wohnhäuser unter Wasser setzen und die Infrastruktur gefährden.

Notstand in Florida und Evakuierungswarnungen

Die US-Behörden haben den lokalen Notstand im Broward County in Florida offiziell verhängt. Dies geschieht als direkte Reaktion auf die extremen Wetterbedingungen, die die Region um Fort Lauderdale betreffen. Reisenden wird dringend empfohlen, die aktuellen Wetterwarnungen genau zu verfolgen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die Situation ist akut, und die Wassermassen verwandeln Straßen bereits jetzt in reißende Flüsse.

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In Kalifornien hat die Unwetterlage verschiedene Stadtteile und Gemeinden stark betroffen. Im Stadtteil North Hollywood in Los Angeles sowie in den Gebieten Pacific Palisades, Malibu und Altadena wurden die Bewohner offiziell aufgefordert, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten. Die Behörden gehen davon aus, dass die Niederschlagsmengen weiter ansteigen könnten.

Dramatische Rettungen und Wetterdaten

Eine dramatische Rettungsaktion wurde in der Nähe des Flughafens Burbank gemeldet. Dieser Ort liegt rund 20 Kilometer entfernt von Los Angeles. Dort musste die Feuerwehr einen Autofahrer aus seinem Wagen befreien, der von den Fluten eingeschlossen war. Solche Notfälle zeigen die Gefahr für einzelne Verkehrsteilnehmer auf.

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Auch San Francisco blieb vom Unwetter nicht verschont. Im Zentrum der Stadt registrierte der staatliche Wetterdienst National Weather Service (NWS) fast 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Diese extremen Mengen führen zu einer schnellen Sättigung des Bodens und erhöhen das Risiko für weitere Schäden erheblich.

Warnelemente der Bürgermeisterin von Los Angeles

Los Angeles' Bürgermeisterin Karen Bass hat die Bevölkerung in ihrem Amt intensiv gewarnt. Sie nutzte dafür die Kurznachrichtendienste X (ehemals Twitter) sowie Facebook. Bass betonte, dass jeder Bewohner von Los Angeles dieses Wetter sehr ernst nehmen muss. Sie warnte davor, dass innerhalb kürzester Zeit weitere Rekord-Regenmengen fallen könnten.

Mögliche Folgen der extremen Niederschläge sind umstürzende Bäume sowie Erd- und Geröllrutsche. Diese Gefahren drohen insbesondere in gebirgigen oder anfälligen Regionen. Die Kombination aus starkem Regen und instabilem Untergrund erhöht das Risiko für lebensbedrohliche Situationen in betroffenen Gebieten.

Ausblick auf weitere Unwetter in diesem Winter

Mit weiteren Unwettern wird gerechnet, und eine Entwarnung ist nicht in Sicht. Die kalifornischen Behörden rechnen in diesem Winter mit besonders häufigen und intensiven Unwettern. Diese Prognose zeigt, dass die aktuelle Krise nur ein Teil eines länger anhaltenden meteorologischen Phänomens ist. Bürger müssen weiterhin mit erheblichen Beeinträchtigungen des täglichen Lebens rechnen.