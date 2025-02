Die italienische Mittelmeerinsel Elba wurde von schweren Regenfällen heimgesucht, die zu Überschwemmungen führten. Die Feuerwehr musste mehrere Dutzend Menschen aus gefährdeten Autos und Gebäuden retten. Die Gemeinde Portoferraio war besonders betroffen, mit Wasser und Schlamm, der die Straßen überflutete. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, nicht mit dem Auto zu fahren und die Stadt zu meiden.

Die italienische Mittelmeerinsel Elba wurde nach schweren Regenfällen von Überschwemmung en heimgesucht. Wasser und Schlamm schossen durch die Straßen, die Feuerwehr e rettete mehrere Dutzend Menschen aus gefährdeten Autos und Gebäuden. Die Behörden meldeten mindestens 47 Menschen, die aus höchster Not in Sicherheit gebracht wurden. Besonders betroffen war die Gemeinde Portoferraio. Dort wurde eine Tanzschule, in der sich viele Jugendliche aufhielten, sowie eine Pizzeria vom Wasser bedroht.

Die Feuerwehr evakuierte 28 Menschen aus Autos, die nicht mehr weiterkamen, neun Minderjährige und drei Erwachsene aus der Tanzschule und zehn weitere Menschen aus der Pizzeria. Die Gemeindeverwaltung bat die Bevölkerung, wegen des Hochwassers keine Autos zu benutzen und appelliert an die Menschen, die Stadt nicht zu besuchen. Die Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Auch einige Orte auf dem italienischen Festland waren von den heftigen Regenfällen betroffen, darunter die Städte Florenz, Lucca und Siena





Überschwemmung Elba Italien Regenfall Feuerwehr

