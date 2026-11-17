Meteorologe Adrian Leyser Sturm vom DWD kündigt ergiebigen Regen und Orkanböen an. Die Niederschläge füllen zwar Grundwasser, erhöhen aber das Hochwasserrisiko in Mittelgebirgen erheblich.

Die langanhaltende Trockenheit in Deutschland hat ein jähes Ende gefunden, da nun ergiebige Regenfälle einsetzten. Innerhalb weniger Tage fällt teilweise die übliche monatliche Niederschlag smenge, wie der Meteorologe Adrian Leyser Sturm vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilt. Diese Entwicklung wird durch starken Wind auf den Bergen begleitet, der dort in Orkanstärke weht und die Wetterlage dramatisch intensiviert.

Umfang und Verteilung der Niederschlagsmengen

Der Meteorologe Adrian Leyser Sturm bestätigt, dass die übliche Niederschlagsmenge für den gesamten Monat nun binnen weniger Tage niedergeht. Vor allem in den mittleren und südlichen Landesteilen rechnet der DWD bis Ende der Woche mit verbreiteten 40 bis 60 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. In den Staulagen der Mittelgebirge können diese Werte sogar auf 60 bis 90 Liter ansteigen.

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Bereits für Teile des Südwestens Deutschlands hatte der DWD frühzeitig gewarnt. Dort sei mit ergiebigem Dauerregen und orkanartigen Böen auf den Höhen zu rechnen. In exponierten Lagen können diese Windgeschwindigkeiten tatsächlich Orkanböen erreichen. Diese Konzentration der Niederschläge auf enge Zeiträume und spezifische Regionen stellt eine erhebliche Herausforderung für die Infrastruktur dar.

Wetterbedingungen und Windgeschwindigkeiten

Neben dem massiven Regen spielt auch der Wind eine zentrale Rolle in der aktuellen Wetterlage. Es herrscht starker Südwest- bis Westwind, der die Wettervorhersage maßgeblich beeinflusst. Insbesondere die Südhälfte des Landes muss sich auf Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde einstellen. Diese Windstärke kann zu erheblichen Problemen in der freien Natur und im urbanen Raum führen.

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Adrian Leyser Sturm weist darauf hin, dass örtlich, vor allem bei Schauern und Gewittern sowie im Bergland, auch Sturmböen bis 85 Stundenkilometer möglich sind. Diese lokalen Spitzenwerte erhöhen das Risiko von Unfällen und Sachschäden. Größere Äste können abbrechen und geschwächte Bäume in den vom Regen aufgeweichten Böden umstürzen. Diese Gefahr ist besonders in Waldgebieten und an Straßenrändern relevant, wo umfallende Bäume den Verkehr lahmlegen können.

Positive Effekte auf die Dürresituation

Trotz der Warnungen sieht der Meteorologe Adrian Leyser Sturm auch positive Aspekte der aktuellen Wetterlage. Prinzipiell sollte man dem Regen wohlgesonnen sein, denn er füllt die Flüsse und das Grundwasser auf. Dies lindert die regional immer noch vorherrschende Dürre- und Niedrigwassersituation, die das Land seit Monaten belastet. Die Auffüllung der Wasserreserven ist für die Landwirtschaft und die Ökosysteme von entscheidender Bedeutung.

Die Kombination aus ergiebigem Regen und den begleitenden Winden dient somit auch der Erholung der Natur. Die Böden, die lange ausgetrocknet waren, werden nun langsam wieder mit Feuchtigkeit versorgt. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der hydrologischen Bedingungen in den betroffenen Regionen. Ohne diesen Regen wäre die Erholung des Grundwasserspiegels in absehbarer Zeit nicht möglich gewesen.

Auswirkungen auf Verkehr und Temperaturen

Die praktischen Auswirkungen des Wetters sind vielfältig und betreffen den Alltag vieler Menschen. Kleinere Flüsse und Bäche könnten über die Ufer treten, was zu lokalen Überschwemmungen führen kann. Auf den Straßen besteht zudem Aquaplaning-Gefahr durch die starken Regenmengen. Fahrer müssen mit eingeschränkter Sicht und rutschigen Straßenverhältnissen rechnen, was die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt.

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Auch die Temperaturen zeigen eine Zweiteilung des Landes. Im Norden hält sich teilweise etwas kältere Luft, während ansonsten der Südwestwind milde Meeresluft bringt. Bis 15 Grad werden es am Mittwoch im Südwesten, im Norden bleibt es bei neun Grad. Dieser Temperaturunterschied verdeutlicht die komplexe Luftmassenverteilung, die durch den starken Wind vorangetrieben wird und das Wettergeschehen weiter bestimmt.

Prognose für das kommende Wochenende

Die Wetterlage wird sich bis zum Wochenende voraussichtlich weiter ändern, wie der DWD vorher sagt. Es werde kälter, was eine Verschiebung der thermischen Bedingungen bedeutet. Im Bergland schneit es dann, was die bisherigen Regenmengen in Schnee umwandelt. Diese Schneefälle in höheren Lagen sind ein wichtiger Hinweis auf die abkühlende Luftmasse.

Auf den Straßen besteht bei Nachtfrost Glättegefahr, was zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erfordert. Die Kombination aus Schnee und Eis kann die bereits durch Regen nassen Straßen noch gefährlicher machen. Fahranfänger und erfahrene Lenker sollten in bergigen Regionen mit verminderter Grippe rechnen. Die Vorhersage des DWD erfordert also eine kontinuierliche Anpassung an die sich schnell ändernden Bedingungen in den nächsten Tagen.