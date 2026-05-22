Starlink erhöht Tarife in Deutschland

Der Satelliten-Internetdienst von Elon Musk erhöht seine Tarife in Deutschland. Die Preiserhöhungen gelten ab dem 1. Juli 2024 für alle Kunden.

Wer Starlink nutzt, muss tiefer in die Tasche greifen. Der Satelliten-Internet dienst von Elon Musk erhöht in Deutschland sämtliche Tarife für zuhause und unterwegs. Der günstigste Tarif mit bis zu 100 Mbit/s kostet 35 statt bisher 29 Euro pro Monat.

Das mittlere Paket mit bis zu 200 Mbit/s steigt von 49 auf 55 Euro. Für den schnellsten Privatkundentarif werden 75 statt 69 Euro fällig. Der Anbieter berichtete über höhere Betriebskosten und Verbesserungen bei Stabilität und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig wurde auf die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Satelliten-Internet hingewiesen.

Nicht nur feste Anschlüsse sind betroffen: Auch die mobilen Starlink-Reisetarife kosten mehr Geld. Das Paket mit 100 Gigabyte Datenvolumen steigt von 40 auf 45 Euro im Monat. Der unbegrenzte Reisetarif verteuert sich von 89 auf 95 Euro. Wichtig für Kunden ist, dass der Leistungsumfang laut Starlink unverändert bleibt.

Wer aktuell noch einen Rabatt-, Aktions- oder Einführungspreis nutzt, zahlt zunächst weiter den alten Betrag. Erst nach Ablauf der Aktion greift automatisch der neue Standardpreis. Starlink betont, dass die Preiserhöhungen nicht auf die aktuellen Kunden ausgerichtet sind. Vielmehr sollen sie dazu beitragen, das Netzwerk weiter auszubauen und die Betriebskosten zu decken.

Die Unternehmen möchte, dass die Kunden die Preiserhöhungen akzeptieren und weiterhin das Angebot nutzen. Die Preiserhöhungen gelten ab dem 1. Juli 2024 für alle Kunden. Starlink hofft, dass die Kunden die Preiserhöhungen verstehen und weiterhin das Angebot nutzen werden





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