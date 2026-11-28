Deutsche Geheimdienste enttarnten Saboteure im Umfeld der Dalton-Gruppierung, die im Auftrag russischer Dienste Starlink-Anlagen in drei EU-Staaten angriffen. Neue Sicherheitsgesetze sollen Infrastruktur schützen.

Der deutsche Verfassungsschutz hat eine verdeckte Sabotageoperation aufgedeckt, bei der Agenten im Auftrag russischer Nachrichtendienste gezielt Anlagen des Satellitennetzwerks Starlink beschädigt haben. Die Festnahmen der Tatverdächtigen erfolgten im Oktober, nachdem die Ermittlungen über das im Juni 2026 gestartete Gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen abgestimmt worden waren. Dieser Verbund aus Geheimdiensten und Polizeibehörden hat nun Beweise dafür vorgelegt, dass die Anschläge nicht willkürlich, sondern koordiniert und bezahlt durchgeführt wurden.

Russische Auftragsmorde an Infrastruktur

Die Behörden stufen die Vorfälle in Polen, Bulgarien und Litauen als gesicherte Sabotageakte ein. Die Täter wurden aus dem Umfeld der türkischen Gruppierung Dalton-Gruppierung rekrutiert und für die Zerstörung der Telekommunikationsinfrastruktur entlohnt. Die operative Leitung lag bei einer Führungsfigur, deren Identität im vertraulichen Bericht nicht offenlegt wird, aber deren Verstrickung in das Netzwerk der Angreifer eindeutig nachgewiesen ist. Diese Strategie zielt darauf ab, die Kommunikationskapazitäten der betroffenen Staaten zu schwächen und das öffentliche Vertrauen in die staatliche Daseinsvorsorge zu untergraben.

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Schattenfront durch Europa und Deutschland

Die Bedrohungslage wird von den Sicherheitsbehörden als existenziell beschrieben. Die sogenannte Schattenfront verlaufe mitten durch Europa und direkt durch Deutschland, wo Angriffe auf die kritische Infrastruktur tagtäglich und im Verborgenen stattfinden. Das erklärte Ziel der Angreifer ist es, die Gesellschaft zu spalten und den Staat politisch und gesellschaftlich zu bezwingen, anstatt ihn auf militärischem Weg zu besiegen. Diese Taktik der hybriden Kriegsführung macht es erforderlich, die Abwehrmaßnahmen drastisch zu verschärfen und die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste intensiv zu koordinieren.

Zahlen zur aktuellen Bedrohungslage

Das Innenministerium hat die aktuelle Lage mit drastischen Zahlen untermauert. Allein im laufenden Jahr wurden 285 registrierte Straftaten im Bereich Spionage verzeichnet. Hinzu kommen 216 Fälle von Sabotage, die sich hauptsächlich gegen die Verkehrsinfrastruktur der Bahn und die Energieversorgung richteten. Diese hohe Anzahl an Vorfällen demonstriert die Intensität der Angriffe und die Notwendigkeit eines effektiven staatlichen Gegensteuers. Die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen reichen dabei nicht aus, um die vielschichtigen Angriffe nachhaltig abzuwehren.

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Neue Rechtsgrundlagen für Sicherheitsbehörden

Um den wachsenden Bedrohungen effektiv zu begegnen, tritt im kommenden Jahr ein neues Cybersicherheitsgesetz in Kraft. Dieses Gesetz gibt dem Bundeskriminalamt (BKA) und der Bundespolizei weitreichende Befugnisse, um digitale Angreifer zu bekämpfen. Die Behörden dürfen fortan Systeme der Angreifer stören und zerstören, den Datenverkehr umleiten und gestohlene Daten löschen. Diese gesetzlichen Instrumente sind entscheidend, um die digitale Souveränität des Landes zu wahren und schnelle Reaktionszeiten bei Cyberangriffen zu gewährleisten.

Ausbau der Drohnenabwehr und Haushaltsmittel

Parallel zur gesetzlichen Neuregelung wird die physische Abwehr der Infrastruktur massiv ausgebaut. Das Innenministerium plant, die Drohnenabwehr im nächsten Jahr auf 1.000 Einsatzkräfte aufzustocken. Im Haushaltsjahr 2027 stehen dafür 150 Millionen Euro für modernste Abwehrtechnik zur Verfügung. Diese Investitionen sind eine direkte Antwort auf Vorfälle wie den brennenden Containerschiffen in der Ostsee oder den Drohnenangriffen mit Sprengsatz am Leipziger Flughafen. Der Staat signalisiert damit, dass er die Sicherheit der kritischen Infrastruktur priorisiert und bereit ist, erhebliche Ressourcen in den Schutz vor hybriden Angriffen zu investieren."