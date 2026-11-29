Geheimbericht: Amerikas Gegner im Nahen Osten sollen von SpaceX-Technik profitiert haben. Das Pentagon gibt sich ahnungslos.

eingesetzt worden sein soll. Ausgerechnet Starlink, das weltumspannende Internet des reichsten Menschen der Welt, soll dem Regime in Teheran geholfen haben, Krieg gegen die Vereinigten Staaten zu führen.

Die jüngsten Enthüllungen der „Washington Post“, die sich auf vier mit den Vorgängen vertraute Personen beruft, werfen ein Schlaglicht auf die Risiken einer Technologie, die längst zu einem geopolitischen Machtinstrument geworden ist. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Was die US-Militärführung über den Vorgang weiß, ist offenbar seit Monaten Gegenstand vertraulicher Beratungen. In einem als geheim eingestuften Bericht, derim Sommer vorgelegt worden sein soll, beschreibt das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando Centcom, wie iranische Streitkräfte auf Starlink zurückgriffen.