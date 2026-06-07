Viele namhafte Stars sind bei dem Event in Paris und verfolgen ein spannendes Sport-Drama. Auf der Tribüne von Roland Garros sitzen Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Boris Becker und andere große Namen.

Bei dem Event in Paris sind wieder viele namhafte Stars auf den Rängen - und verfolgen ein Sport -Drama, das spannender kaum sein könnte. Auf der Tribüne von Roland Garros: US-Superstar Lenny Kravitz !

Der vierfache Grammy-Gewinner zeigt sich in schickem Nadelstreifen-Outfit, Jeans und dunkler Sonnenbrille. Ein weiterer US-Sänger, der sich das Spektakel nicht entgehen lässt: Pharrell Williams (53). Der Musiker, bekannt durch Top-Hits wie Happy und Get Lucky, sitzt dabei gewohnt stylisch mit Kappe und Sonnenbrille unter den Zuschauern. Neben ihm seine Frau Helen Lasichanh.

Boris Becker (58) ruft live auf Sendung bei Eurosport: Nicht zu fassen, wer hier heute alles Tennis guckt! Sein Co-Kommentator Matthias Stach konterte trocken: Wen du alles kennst, Boris. Auch große Namen aus dem Sport verfolgen das Event live. Arsenal-Trainer-Legende Arsène Wenger (76) schaut gespannt zu.

Ebenso wie der ehemalige Man-United-Spieler und Schauspieler Éric Cantona (60). Éric Cantona mit einem auffälligen roten Samt-Hut und leicht getönter Sonnenbrille. Die Stars auf der Tribüne von Roland Garros sind nicht nur für ihre Musik oder Sportkarriere bekannt, sondern auch für ihre modische Erscheinung. Lenny Kravitz zeigt sich in einem schicken Nadelstreifen-Outfit, während Pharrell Williams mit Kappe und Sonnenbrille unter den Zuschauern sitzt.

Boris Becker ruft live auf Sendung bei Eurosport und kommentiert das Event mit Matthias Stach. Die großen Namen aus dem Sport wie Arsène Wenger und Éric Cantona verfolgen das Event gespannt und beobachten das Sport-Drama auf der Tribüne von Roland Garros





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