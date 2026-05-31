Stars! Thuram and Mbappé mock Olise's unique training habits

The French national team, Tricolore, shared a video on their Instagram account, where they make fun of the peculiar habits of the Bayern Munich winger, Michael Olise. The video shows Thuram and Mbappé imitating Olise's unusual routines before and after matches.

Stars ! Die Équipe Tricolore teilte kürzlich ein Video auf ihrem Instagram-Account, auf dem sich Inter Mailands Marcus Thuram (28) und Real-Superstar Kylian Mbappé (27) über zwei kuriose Angewohnheiten des Münchner Flügelflitzers Michael Olise (24) lustig machen.

In der Aufnahme vom Trainingsgelände der Franzosen in Clairefontaine-en-Yvelines (50 km südwestlich von Paris) hält sich Thuram weiße Kühlpads vor die Augen. Damit geht er auf den Trainingsplatz, streift seine Schuhe am Rasen ab und geht danach sofort wieder vom Feld. Daraufhin fragt Thuram lachend in Richtung Mbappé: „Wer ist das?

“ Gemeint ist natürlich Olise! Widerruf Tracking und CookiesHintergrund: Der Rechtsaußen des deutschen Rekordmeisters ist mittlerweile weltweit für seine kuriose Routine bei der Platzbegehung vor Spielen bekannt. Statt wie die meisten seiner Teamkollegen ein paar Minuten lang entspannt Eindrücke vom Stadion zu sammeln, geht Olise immer nur kurz über die Seitenauslinie auf den Platz, fährt schnell ein paar Mal mit den Schuhen (oft nur Schlappen) über das Grün und verschwindet dann blitzartig. Eine einzigartige Art, den Rasen zu checken!

Mit den Kühlpads vor den Augen spielt Thuram ebenfalls auf eine viel beachtete Olise-Angewohnheit an. Der Fan ausgefallener Luxus-Mode verdeckt vor und nach Spielen gerne sein Gesicht – oft, indem er sich eine Mütze bis knapp über die Augen zieht. Vor dem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 4:5) kam er sogarDie witzige Nachahmung von Thuram sorgt speziell bei Mbappé für große Belustigung. Und Olise selbst?

Der guckt seinem Nationalelf-Kollegen bei seiner Imitation erst ohne große Reaktion zu, grinst am Ende aber immerhin kurz und schüttelt mit dem Kopf





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