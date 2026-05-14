Stars vs. TV-Ikonen: Handballer Schluroff und Späth in TV-Show

Miro Schluroff (26) und David Späth (24) traten im TV-Studio gegen die Fernseh-Ikonen Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) an. Die Nationalspieler mussten im "Vollwerfen" ran und verloren gegen die TV-Ikonen.

Stars – jedoch nicht auf der Platte, sondern im TV-Studio! Die Nationalspieler Miro Schluroff (26) und David Späth (24) sind gegen die Fernseh-Ikonen Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) in deren Sendung angetreten.

Vor den Testspiel-Krachern gegen Dänemark (Freitag und Sonntag, live bei ProSieben und Dyn) wurden die DHB-Hoffnungsträger allerdings schwer enttäuscht ... Schluroff (VfL Gummersbach) und Späth (Rhein-Neckar Löwen) mussten bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ zum Wettkampf im „Vollwerfen“ ran. Die Herausforderung: Offene Behälter, gefüllt mit Popcorn, Bauklötzen oder anderem, über eine Distanz werfen und fangen, ohne den Inhalt zu verschütten. Bleibt mehr im Gefäß als der Eichstrich anzeigt, gibt es einen Punkt.

Vorab scherzte Schluroff noch mit Blick auf die anstehenden Länderspiele: „Da können wir uns schonmal vorbereiten!

“ Zunächst lief für Nationaltorwart Späth und Rückraum-Ass Schluroff auch alles nach Plan, das Duo ging in Führung. Doch die TV-Ikonen hielten dagegen und kämpften sich zum Unentschieden zurück. Die Entscheidung brachte schließlich eine Schätzfrage: Joko und Klaas wussten exakt, wie viel Liter in eine der Wurf-Boxen passen und sicherten sich so den überraschenden Sieg. Foto: Joyn/Ralf Wilschewski Kein gutes Omen vor den beiden Test-Krachern gegen Dänemark, angefangen mit dem Spiel am Freitag (19.30 Uhr).

Trotz der Niederlage gab es großen Respekt für die Show-Verlierer. Heufer-Umlauf hochachtungsvoll: „Ihr gehört zu den besten Handballern der Welt. Wenn ich weiß, was ihr drauf habt, dann heißt das was!

“Gleichzeitig wollte der Moderator wissen, was auf der Platte zu erwarten ist: „Klappt es denn dieses Mal gegen Dänemark? “ Das EM-Finale ging Anfang des Jahres noch mit 27:34 verloren. Schluroff: „Die Dänen sind aktuell die beste Mannschaft der Welt. Es wird keine einfache Aufgabe.





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