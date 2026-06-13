Stars zeigen Blutspende-Unterstützung: Oliver Baumann, Antonio Rüdiger und prominente Sportler

Prominente Sportler wie Oliver Baumann, Antonio Rüdiger und prominente TV-Promis wie Jana Wosnitza, Thore Schölermann und Stefano Zarrella unterstützen eine bundesweite Blutspende-Kampagne des DRK (Deutsches Rotes Kreuz). Sie nutzen ihre Reichweite, um auf die dringend benötigten Blutspenden aufmerksam zu machen.

Stars zeigen auch neben dem Platz Einsatz! Mit Torwart Oliver Baumann (36) und Verteidiger Antonio Rüdiger (32) unterstützen auch zweieine bundesweite Blutspende-Kampagne des DRK (Deutsches Rotes Kreuz).

Über ihre Social-Media-Accounts wollen die Stars mithelfen, die Bedeutung für das Thema zu schärfen. Das Prinzip der Kampagne "missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt’s auf": Die Buchstaben A, B und 0 verschwinden aus Logos, Posts und Schriftzügen – stellvertretend für die jeweiligen Blutgruppen. So wird sichtbar, was im Alltag oft übersehen wird: fehlende Blutspenden





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