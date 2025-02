Start des Vorverkaufs für die Play-offs des Herforder Eishockey Vereins

Der Herforder Eishockey Verein startet am heutigen Freitag den Vorverkauf für die Play-offs, die ab März stattfinden. Tickets für das erste Heimspiel werden in mehreren Stufen angeboten, darunter ein limitiertes Bundle mit Ticket und Play-off-Schal. Die Fans dürfen sich außerdem auf Fanbusse und ein Public-Viewing freuen.

Der Herforder Eishockey Verein startet am heutigen Freitag den Vorverkauf für die Play-offs, die ab März beginnen. Den Fans werden verschiedene Ticketmöglichkeiten für das erste Play-off-Heimspiel, das am 2. März oder (wahrscheinlicher) am 4. März in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ stattfindet, in mehreren Stufen angeboten. Die ostwestfälischen Eishockey fans bekommen in der PlayOff-Phase mehrere „Bonbons“ für das bislang größte Ereignis in der Vereinsgeschichte.

Auch wenn der Gegner erst ab 21. Februar definitiv feststehen wird, ist das Interesse bereits jetzt spürbar und riesengroß. Der reguläre Preis wird an der Abendkasse 20 Euro (Vollzahler), 15,- Euro (ermäßigt), 6,- Euro (Kinder von 7 bis einschließlich 12 Jahre) sowie 45,- Euro (Familie) betragen. Die verschiedenen Vorverkaufsmöglichkeiten bieten Tickets zu vergünstigten Preisen an. In der 2. Vorverkaufsstufe wird es einen VorOrt-Verkauf im Rahmen des Heimspiels gegen die Hannover Scorpions an diesem Sonntag (16. Februar) geben. Und die 3. Vorverkaufsstufe beinhaltet den gewohnten Vorverkauf auf www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford und startet in der kommenden Woche. Informationen zu diesen beiden Stufen folgen auf den SocialMedia-Kanälen des Herforder Eishockey Vereins. In der 1. Vorverkaufsstufe hält der HEV ein besonderes Angebot in limitierter Form parat. Über www.scantickets.de ist heute (Freitag) ab 15 Uhr ein Bundle bestehend aus Ticket + PlayOff-Schal 2025 zum Preis von 33,- Euro (Vollzahler), 29,- Euro (ermäßigt) und 21,- Euro (Kinder von 7 bis einschließlich 12 Jahre) freigeschaltet. Der Eishockey Verein weist darauf hin, dass dieses Angebot in einer sehr limitierten Stückzahl nur online zur Verfügung steht. Die HEV-Fans dürfen sich jedoch auch auf die Auswärtsspiele der Ice Dragons in den Play-offs freuen. Im Hintergrund laufen die Planungen bezüglich Fanbussen und auch, wer nicht live im Süden mit dabei sein kann, muss nicht auf die Spiele verzichten, da der Verein ein Public-Viewing organisiert





