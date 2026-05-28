Starz setzt Action-Serie "House of Ashur" ab

Die Fans der Serie sind enttäuscht und hoffen auf eine Fortsetzung. Eine zweite Staffel ist immer noch möglich, da der Sender bemüht ist, die Serie an eine andere Plattform zu verkaufen.

13 Jahre nach dem Ende von " Spartacus " sollte die Action-Serie "House of Ashur" die Gladiatorenarena wieder aufleben lassen. Doch der US-Sender Starz hat die Serie abgesetzt.

Die Fans sind enttäuscht und hoffen auf eine Fortsetzung. Die Serie brachte einen alternativen Handlungsstrang zu "Spartacus" auf die Bildschirme. Der einstige Gladiator Ashur bezahlte seinen Verrat nicht mit dem Leben, sondern konnte den Aufstand frühzeitig niederschlagen und damit gesellschaftlichen Aufstieg genießen. Das Finale der ersten Staffel bog die bekannte Geschichte von "Spartacus" mit dem Tod von Caesar erneut in eine andere Richtung.

Fans hoffen auf eine Fortsetzung, trotz der Absetzung durch Starz. Eine zweite Staffel ist immer noch möglich, da der Sender bemüht ist, die Serie an eine andere Plattform zu verkaufen. Das Drehbuch ist laut Serienschöpfer Steven S. DeKnight schon fertiggestellt





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House Of Ashur Spartacus Action-Serie Starz Fortsetzung

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