Stasi-Leaks Halle: Fünf Enthüller berichten über geheimen IM-Katalog

Die fünf Hauptbeteiligten an den Stasi-Leaks 1992 in Halle berichten erstmals öffentlich. Die Enthüllung der 4500 IM-Namen hat die Stadt schockiert und politische Konsequenzen.

Die fünf Hauptakteure der Stasi-Leaks in Halle, Ulrich Schlademann, Henning Schaarschmidt, Thea Ilse, Wieland Berg und Matthias Waschitschka, treten jetzt nach 34 Jahren an die Öffentlichkeit. Sie lüften das Geheimnis um die anonyme Zusendung einer detaillierten Inoffiziellen-Mitarbeiter-Liste, die im Juli 1992 für enorme politische Turbulenzen sorgte und bis heute als einer der schwerwiegendsten Skandale der Nachwendegeschichte in Deutschland gilt.

Geheime Mikrofilme als Auslöser der Enthüllungen

Der Krimi begann im Keller der früheren Stasi-Bezirksverwaltung Halle, als Ulrich Schlademann Anfang 1991 unter einer Treppe Rucksäcke mit schweren Metallzylindern entdeckte. Diese von den Mitarbeitern als Krebse bezeichneten wasserdichten Behälter enthielten Mikrofilme, die die einzigen Dokumente innerhalb der Stasi waren, in denen Klar- und Decknamen zusammengeführt wurden. Wieland Berg betonte, dass es sich um die geheimsten Dokumente handelte, die die Geheimpolizei überhaupt geführt hatte, und dies bot den entscheidenden Ansporn für die spätere Aktion.

Also read Elf Worte, die die Welt erschütterten - und bis heute nachwirken

Schlademann, der bereits 1989 mit dem Bürgerkomitee das Stasi-Gelände besetzt und die Aktenvernichtung gestoppt hatte, fürchtete gemeinsam mit seinen Mitstreitern, dass die Aufarbeitung ins Stocken geraten könnte, wenn einflussreiche Politiker die Akten unter Verschluss halten würden. Matthias Waschitschka erklärte, dass die Möglichkeit, dieses Material nicht mehr zugänglich zu sein, der Motor ihrer Entscheidung war und seine eigene Angst überwinden ließ, das Risiko einzugehen.

Anonymer Versand erschüttert Stadt und Politik

Nach über einem halben Jahr der Arbeit, in der die Verschwörer Filmrollen aus dem bewachten Archiv schmuggelten und Wieland Berg die Daten nachts an einem Lesegerät der Leopoldina entzifferte, war die Liste im Spätherbst 1991 fertig. Erst im Juli 1992 beschlossen die sieben beteiligten Bürgerrechtler, die Daten der Öffentlichkeit zuzuführen, wobei Friedrich Zinke bereits 2007 verstarb und Matthias Augustin die Vergangenheit ruhen lassen wollte.

Advertisement

An einem Sonntag im Juli 1992 tauchten insgesamt 30 anonyme Umschläge mit 112 Seiten auf, die Klarnamen, Decknamen und Adressen von mehr als 4500 ehemaligen Inoffiziellen Mitarbeitern in Halle enthielten. Die Umschläge landeten per Post bei Medienhäusern, im Rathaus und bei der Bürgerbewegung Neues Forum, ohne dass ein Absender oder eine Spur zu den Urhebern zu finden war, was die gesamte Stadt in Aufruhr versetzte.

Einschlag der Liste auf öffentliche Institutionen

Die Liste hatte enorme politische Sprengkraft, da der damalige Chef der Grünen in Sachsen-Anhalt und Halles Oberbürgermeister zurücktreten mussten, weil ihre Namen auf der Liste standen. Auch prominente Sportler und Kulturschaffende fanden sich in den Daten wieder, was zu massiven Verunsicherungen führte und dazu führte, dass die Stadtverwaltung und die Staatsanwaltschaft erfolglos nach den unbekannten Absendern suchten, während die Gruppe schwieg.

Gut eine Woche nach dem Auftauchen der Liste druckte BILD die 4500 Namen in der Regionalausgabe Halle in einer achtteiligen Serie. BILD-Redaktionsleiter Werner Meier hatte am 12. Juli 1992 die geheime Stasi-Liste in der Post gefunden und die Echtheit in Stichproben überprüft, woraufhin die Zeitung am nächsten Tag titelte Daten-Skandal in Halle, um die 5000 In Angst versetzten Personen zu berichten.

Offizielle Aufarbeitung nach drei Jahrzehnten

Die Bürgerbewegung Neues Forum legte ihr Exemplar öffentlich aus, woraufhin Hunderte Hallenser kamen, um nach Namen zu suchen, und sogar Wartenummern verteilt werden mussten, weil der Andrang zu groß war. Die Liste sorgte für kontroverse Diskussionen und enttarnte Spitzel in wichtigen Funktionen, wie die Bürgerrechtlerin Thea Ilse bestätigte, die heute noch zu ihrer Beteiligung steht, weil sie eine wichtige gesellschaftliche Diskussion angeregt hat.

Advertisement

Die in der ARD-Doku Stasi-Leaks gezeigten Enthüller sind selbst ins Visier der Staatssicherheit geraten, was ihre Tat als mutigen Akt der Demokratisierung hervorhebt. Die klare Darstellung der Fakten und der historischen Abläufe liefert nun das lange vermisste Verständnis für die Mechanismen, die zur Freigabe dieser sensiblen Daten führten, die bis dato im Verborgenen lagen und die Wahrheitsfindung in der Folgezeit massiv beeinflussten.