Wer sich jedes Jahr erneut einen Weihnachtsstern zulegt, sollte jetzt aufpassen, denn mit der richtigen Pflege hält die Pflanze länger als nur eine Saison

Bildinhalt erstellt von der Redaktion mit Hilfe von KI Wer sich jedes Jahr erneut einen Weihnachtsstern zulegt, sollte jetzt aufpassen, denn mit der richtigen Pflege hält die Pflanze länger als nur eine Saison ohne Weihnachtsstern?

Für viele kaum vorstellbar. Mit seinen leuchtend roten, cremefarbenen oder rosafarbenen Hochblättern sorgt die beliebte Pflanze jedes Jahr für festliche Stimmung und gehört zur Weihnachtsdeko einfach dazu. Doch kaum zieht das neue Jahr ins Land und die ersten Blätter verabschieden sich, landet der Weihnachtsstern bei vielen im Müll. Schade eigentlich, denn die Pflanze ist längst noch nicht am Ende.problemlos über den Sommer bringen und pünktlich zur nächsten Adventszeit wieder zum Blickfang machen.

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Das ist nicht nur nachhaltiger, sondern macht auch Freude, wenn der eigene Weihnachtsstern ein zweites Mal erblüht.. Jetzt darf er gern etwas zurückgeschnitten werden. Anschließend braucht die Pflanze einen hellen Standort und nur mäßige Wassergaben. Sobald die Temperaturen im Frühjahr dauerhaft mild sind, kann der Weihnachtsstern sogar ins Freie umziehen.

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Ein geschützter Platz auf Balkon oder Terrasse eignet sich ideal. Wichtig ist nur, direkte Mittagssonne zu vermeiden und Staunässe zu verhindern. Damit der Weihnachtsstern im Winter erneut seine charakteristischen roten Hochblätter bildet, braucht er im Herbst eine besondere Behandlung. Ab etwa Oktober sollte die Pflanze täglich ab Nachmittag für mehrere Wochen rund 12 bis 14 Stundenbekommen.

Schon künstliches Licht aus Wohnräumen kann den Prozess stören. Tipp: Einfach einen Karton über die Pflanze stülpen und am nächsten Morgen wieder entfernen. Wer diese Dunkelphase konsequent einhält, wird belohnt: Pünktlich zur Weihnachtszeit entwickelt der Weihnachtsstern wieder seine festlichen Farben und setzt als nachhaltige Deko ein echtes Highlight in den eigenen vier Wänden.