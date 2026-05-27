Statue von Lionel Messi in Kolkata aus Sicherheitsgründen abzubauen

Die 21 Meter hohe Messi‑Statue in Kolkata muss wegen Instabilität und Gefahr für Verkehrsteilnehmer entfernt werden. Behörden prüfen neue Standorte, während das Denkmal vorerst gesichert wird.

In Indien wurde die kürzlich errichtete Statue des argentinischen Fußballstars Lionel Messi erneut zum Gegenstand öffentlicher Kritik, nachdem sie wegen erheblicher Sicherheitsbedenken abgerissen werden soll.

Das monumentale Denkmal, das im Dezember letzten Jahres im Rahmen von Messis "Goat‑Tour" (Greatest of All Time) in Kolkata aufgestellt wurde, steht seit seiner Enthüllung an einer stark befahrenen Straße nahe einer U‑Bahn‑Station. Laut Bericht des Ministeriums für öffentliche Arbeiten schwingt die 21 Meter hohe Skulptur bei starkem Wind stark, was ein potenzielles Risiko für Passanten und den fließenden Verkehr darstellt.

Ingenieure des Ministeriums inspizierten die Konstruktion nach Beschwerden von Anwohnern und stellten fest, dass die Stabilität der Statue nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht





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Lionel Messi Kolkata Statue Sicherheitsrisiko Goat‑Tour

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