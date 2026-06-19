Status quo im Atomprogramm bleibt bestehen, Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah im Gange

Der Status quo im Atomprogramm bleibt bis zum Abschluss eines finalen Abkommens bestehen. Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das eine Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein endgültiges Kriegsende haben jedoch noch nicht einmal begonnen, da gibt es bereits Verzögerungen.

Der Status quo im Atomprogramm bleibt bis zum Abschluss eines finalen Abkommens bestehen, erklärt Esmaeil Baghaei, Sprecher des iranischen Außenministeriums. Er dementiert damit Berichte, wonach Teheran die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) zu einer Inspektion der iranischen Atomanlagen eingeladen habe.

Die bisherigen Inspektionen von Atomanlagen, beispielsweise in Buschehr, sollen aber fortgesetzt werden. Nach der Vereinbarung des US-Abkommens nimmt der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erstmals seit Monaten leicht zu - doch vorher müssen die Reedereien eine Reihe von bürokratischen Auflagen erfüllen. Anträge zur Durchfahrt müssten bei der Behörde auch im Übergangszeitraum online und mit mindestens 48 Stunden Vorlauf eingereicht werden, heißt es in einer Veröffentlichung der iranischen Behörde. Als Kontaktmöglichkeiten werden eine E-Mail-Adresse und eine Website genannt.

Unter den für die Durchfahrt nötigen Bedingungen ist dort lediglich der Passage-Korridor entlang der iranischen Küste in der Nähe der Insel Larak genannt. Zudem wird eine verpflichtende Versicherung für Durchfahrten aufgeführt. Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Die Waffen sollen ruhen, die Straße von Hormus soll wieder geöffnet werden.

Trump verkauft den Deal zwar als Erfolg für den gesamten Westen. Doch am Ende 'stehen wir schlechter da als vorher', sagt Sandra Navidi von BeyondGlobal. In einem Beitrag auf X beschuldigt der israelische Militärsprecher Avichay Adraee die Hisbollah, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, 'um unsere Streitkräfte daran zu hindern, die Zerstörung ihrer Kapazitäten abzuschließen'.

Es ist bisher unklar, ob sich dies auf die von Reuters gemeldete Waffenruhe bezieht, die heute um 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr deutsche Sommerzeit) in Kraft treten sollte. Der israelische Militärsprecher sagt, das israelische Militär habe mehr als 100 Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen, unter anderem im Bekaa-Tal und in Nabatieh, und behauptete, dass bei den Angriffen 'Dutzende' getötet worden seien. Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt.

Die Feuerpause soll am heutigen Freitag um 16 Uhr Ortszeit (also ab 15 Uhr deutscher Sommerzeit) in Kraft treten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagt.

'Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt', erklärt der Regierungsvertreter. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet. Der Iran hat der libanesischen Hisbollah-Miliz zufolge die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Dies habe die Führung in Teheran der mit ihr verbündeten Miliz mitgeteilt, sagt der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah der Nachrichtenagentur Reuters.

Fadlallah fordert zudem die libanesische Regierung auf, direkte Verhandlungen mit Israel abzulehnen, solange die israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon andauerten. Washington trage die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle und die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran umsetze. Das Abkommen sieht einen Stopp aller Kämpfe vor - auch im Libanon. Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, verweist auf die 'roten Linien' Teherans bei den Gesprächen mit Washington.

'Wie wir im bisherigen Verlauf der Verhandlungen gezeigt haben, sind wir standhaft darin, die vorgegebenen Bedingungen und roten Linien einzuhalten, und darin, die Interessen der iranischen Nation zu verteidigen', erklärt Ghalibaf laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Wenn 'der Feind' sich exzessiv in seinen Forderungen zeige, 'haben wir bewiesen, dass unsere Finger am Abzug sind und dass wir nicht zögern, dem Feind eine vernichtende Antwort zu geben'.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt nach dem Tod von vier Soldaten im Süden des Libanon bei Hisbollah-Angriffen eine scharfe Reaktion an. Die vom Iran unterstützte Miliz werde für ihre Attacken einen 'sehr hohen Preis' zahlen, erklärt Netanjahu. Um die Orte im Norden Israels zu schützen, werde Israels Armee 'so lange wie nötig in der Sicherheitszone im Süden des Libanon bleiben'.

'Israel wird keinen Angriff auf unsere Soldaten oder unser Territorium hinnehmen', fügt Netanjahu hinzu. Verteidigungsminister Israel Katz warnt seinerseits vor 'erheblich verstärkter' israelischer Vergeltung auf jeden Angriff der Hisbollah. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein endgültiges Kriegsende haben noch nicht einmal begonnen, da gibt es bereits Verzögerungen. Politikwissenschaftler Frank Umbach sieht zahlreiche Hindernisse und bezweifelt, dass es am Ende überhaupt zu einer Einigung kommt.

Frankreich ermahnt Israel zur Einhaltung des im Iran-USA-Abkommen vorgesehenen Waffenstillstands im Libanon





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