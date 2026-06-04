Statuten bremsen Nordost-Meister von Aufstieg in 3. Liga

Nach dem Zwangsabstieg von 1860 München in die Regionalliga war ein Platz in der 3. Liga frei geworden. Der Nordost-Meister könnte jedoch nicht aufsteigen, da die Statuten dies nicht zulassen. Stattdessen rückt er an den Schluss der Tabelle der 3. Liga der vorangegangenen Spielzeit.

neue Hoffnung. Nach dem Zwangsabstieg von 1860 München in die Regionalliga war ein Platz in der 3. Liga frei geworden. Ob der vielleicht doch dem Nordost-Meister zugeteilt wird, der als einziger Meister-Klub in Deutschland nach den verlorenen Relegationsspiele n gegen die Würzburger Kickers nicht aufsteigen durfte?

Doch die Hoffnung währte nicht lange. Die Statuten ließen das nicht zu. Genauer ist es der Paragraf 55a der Spielordnung der 3. Liga.

Darin heißt es: "Wird einem der 3. Liga zuzuordnenden Verein eine für die kommende Spielzeit bereits erteilte Zulassung vor dem ersten Spieltag entzogen oder eine beantragte Zulassung nicht erteilt, obwohl er nicht abgestiegen ist, oder gibt er sie zurück, so gilt er vorbehaltlich der dort gültigen Zulassungsvoraussetzungen als Absteiger in die 4. Spielklassenebene und rückt somit an den Schluss der Tabelle der 3. Liga der vorangegangenen Spielzeit.

Die Anzahl der aus sportlichen Gründen abgestiegenen Vereine der vorangegangenen Spielzeit vermindert sich entsprechend.

" Bedeutet bei vier Absteigern aus der 3. Liga: Der Viertletzte TSV Havelse ist damit gerettet. Vorbehaltlich der noch zu erfüllenden Lizenzauflagen. Gelingt das nicht, würde gar der davon profitieren und in der 3.

Liga bleiben. Wie man es auch dreht und wendet: Lok Leipzig bleibt außen vor. Und muss das schulterzuckend akzeptieren. Geschäftsführer Martin Mieth: "Was gerecht oder ungerecht wäre, kann jeder Fußballfan für sich entscheiden, ist aber in diesem Fall nicht ausschlaggebend.

Die bestehenden Statuten sind eindeutig und geben für uns keinen Grund zur Hoffnung auf eine Zulassung zur 3. Liga. Aus diesem Grund schauen wir nur auf uns und bereiten uns tatkräftig auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost mit attraktiven und schweren Gegnern vor.

" Dreifach-Irrsinn gegen Lok Leipzig! Die längst nicht mehr zeitgemäßen Relegationsspiele sind das eine. Der Gegner, der nur Vize-Meister war, ist das andere. Und nun bremsen auch noch die Statuten den Nachfolger des ersten deutschen Fußballmeisters VfB.

Vielleicht hätte man in diesem Fall beim DFB einfach zumindest mal über eine 3. Liga mit 21 Klubs nachdenken können





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