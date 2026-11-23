Stau auf der A30 bei Laggenbeck am Montagmorgen. Ein umgekippter Lkw blockiert die Fahrbahn. Die Bergung dauert bis zum Nachmittag.

Stau auf der A30 bei Laggenbeck am Montagmorgen. Ein umgekippter Lkw blockiert die Fahrbahn. Die Bergung dauert bis zum Nachmittag.bei Laggenbeck - und zwar in beide Richtungen.

Um kurz nach 7 Uhr kippte dort ein mit Zement beladener Tanklaster um - warum, ist unklar. Seitdem liegt er auf dem Mittelstreifen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Tanklaster lässt sich nur mithilfe eines Krans aufrichten.

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Die Bergungsarbeiten dauern wahrscheinlich bis zum Nachmittag, so die Polizei. In beide Richtungen ist nur ein Fahrstreifen frei. Ab 12 Uhr wird die Fahrbahn in Richtung Rheine für die Bergung des Lkw voll gesperrt. Autofahrer müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

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