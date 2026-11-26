Blechlawinen, Umleitungen, Protest: Millionenprojekt der Berliner Wasserbetriebe in Steglitz-Zehlendorf befeuert Widerstand der Anwohner.

machte Matthias Tiecke stutzig. In ganz Berlin wünschen sich Anwohner, dass bei ihnen auf wild befahrenen Straßen Verkehrsinseln gebaut werden, die rasende Autofahrer zum Bremsen zwingen.

Hier nun aber, wunderte sich der ehemalige Immobilienmanager, waren Arbeiter soeben dabei, in seiner bislang gemütlichen Steglitz-Zehlendorfer Tempo-30-Zone mindestens drei solcher Verkehrsinseln im Nieritzweg abzubauen. Berliner Wasserbetriebe auf die Spur, das aus seiner Sicht Umleitungen, Staus und die Gefährdung etablierter Schulwege nach sich zieht. Bald war eine Bürgerinitiative gegründet: 60 Familien, Unternehmen, Kitas und Schulen fordern, dass die Dauer der Großbaustelle auf dem Teltower Damm halbiert wird.

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Zudem soll ein sicheres Verkehrskonzept her. Das für viereinhalb Jahre bis 2031 geplante Vorhaben ist überfällig. Die Berliner Wasserbetriebe wollen im großen Stil Rohre austauschen: rund 820 Meter Trinkwasserleitungen, etwa 250 Meter Regenwasserkanal und 3800 Meter Abwasserdruckleitungen. Letztere sind an die 150 Jahre alt, sagt BWB-Sprecher, die Verlängerung der Clayallee zur Stadtgrenze, soll auf rund zwei Kilometern in Richtung Süden nacheinander in sechs einzelnen Stücken gesperrt werden.