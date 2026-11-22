Anhaltender Regen führt zu Staunässe und Sauerstoffmangel. Erfahren Sie, wie Sie Schäden erkennen und Ihre Pflanzen vor Wurzelfäule und Welke schützen.

Lange anhaltende Regenfälle versprechen zunächst Erleichterung für Hobbygärtner, da das manuelle Gießen entfällt. Doch diese scheinbare Erleichterung kann sich schnell in eine ernste Gefahr für die Pflanzenwelt verwandeln. Experten warnen eindringlich davor, dass Dauernässe den Wurzeln genauso stark zusetzt wie extreme Trockenheit. Im schlimmsten Fall führt dieser Überschwemmungszustand dazu, dass die Pflanzen dennoch vertrocknen und eingehen, was eine paradoxe, aber reale Gefahr darstellt.

Der Mechanismus der Sauerstoffarmut

Wasser allein reicht den Wurzeln nicht aus, um gesund zu bleiben. Bleibt der Boden über einen längeren Zeitraum nass und kann das Regenwasser nicht richtig versickern, entsteht sogenannte Staunässe. Dieser Prozess füllt die kleinen Hohlräume in der Erde vollständig mit Wasser, wodurch der Sauerstoffzugang zu den Wurzeln erheblich eingeschränkt wird. Dieser Sauerstoffmangel stört die Wasseraufnahme der Pflanze massiv und unterbricht die lebenswichtigen Stoffwechselprozesse im Wurzelbereich drastisch.

Also read Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen trauert um enge Weggefährtin.

Hält dieser gefährliche Zustand über einen längeren Zeitraum an, werden vor allem die feinen Wurzeln geschädigt und sterben schließlich ab. Diese Zerstörung der feinen Saugwurzeln führt dazu, dass die Pflanze Wasser und Nährstoffe nicht mehr ausreichend aufnehmen kann. Oberirdisch zeigt sich dieses Problem auf eine irreführende Weise: Ausgerechnet bei Wasserüberschuss wirken die Pflanzen so, als hätten sie Wassermangel. Die Blätter werden schlapp oder welken, obwohl der Boden durchfeuchtet ist.

Erkennbare Warnsignale am Garten

Gelbliche Blätter, matschige Erde, länger stehendes Wasser sowie weiche, dunkle oder faulende Wurzeln sind klare Hinweise auf zu viel Nässe. Diese visuellen und taktilen Signale helfen dabei, die Überflutung frühzeitig zu identifizieren, bevor der gesamte Pflanzenschicksal besiegelt ist. Besonders im Herbst kann der Boden nach anhaltendem Regen lange nass bleiben, da bei niedrigeren Temperaturen und weniger Sonneneinstrahlung weniger Wasser verdunstet. Gleichzeitig wachsen viele Pflanzen langsamer und benötigen dadurch weniger Wasser, was die Gefahr der Staunässe weiter erhöht.

Advertisement

Entscheidend für die Entstehung von Staunässe ist auch die Beschaffenheit des Bodens. Schwere, verdichtete oder lehmreiche Erde lässt Wasser schlechter ablaufen als ein lockerer, gut durchlässiger Boden. Diese strukturelle Unterschiede bestimmen maßgeblich, wie schnell Wasser abziehen kann und wie schnell sich daher schädliche Staunässe bildet. Gartenbesitzer sollten daher ihre Bodenbeschaffenheit genau kennen, um Risiken besser einschätzen zu können.

Kritische Bereiche in Töpfen und Kübeln

In Töpfen und Kübeln kann sich Regenwasser ebenfalls stauen, was eine besondere Gefahr für Topfpflanzen darstellt. Kritisch wird es, wenn Abzugslöcher fehlen oder verstopft sind, wodurch kein Wasser entweichen kann. Auch wenn Wasser im Übertopf beziehungsweise Untersetzer stehen bleibt, führt dies schnell zu Wurzelfäule. Nach langen Regenperioden sollten diese Bereiche unbedingt kontrolliert und gegebenenfalls geleert werden, um die Pflanzen vor dem Ertrinken zu bewahren.

Auch im Beet sollte ein ohnehin nasser Boden nicht zusätzlich gewässert werden, da dies die Situation nur verschärft. Auch unnötiges Betreten der nassen Flächen ist ungünstig, weil der Boden dadurch weiter verdichtet werden kann. Diese Verdichtung reduziert die Porengröße noch mehr und verschlechtert die Durchlässigkeit für Wasser und Luft zusätzlich. An Stellen, an denen regelmäßig Wasser stehen bleibt, können langfristig die Bodenstruktur oder die Entwässerung verbessert werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.

Prävention durch Bodenverbesserung

Um die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen extreme Wetterlagen zu stärken, sind gezielte Maßnahmen zur Bodenverbesserung unerlässlich. Das Lockern des Bodens vor der Regenzeit kann helfen, die Durchlässigkeit zu erhöhen und Staunässe effektiv vorzubeugen. Zudem sollte der Verzicht auf das Betreten von nassen Beeten als einfache, aber effektive Maßnahme etabliert werden, um die Bodenstruktur nicht zusätzlich zu schädigen. Wer diese Schritte befolgt, schützt seine Pflanzen vor den negativen Folgen anhaltender Regenfälle.

Advertisement

Die Kombination aus Sauerstoffmangel, Wurzelzerstörung und der daraus resultierenden Welke ist ein komplexer Prozess, der durch falsche Annahmen über die Feuchtigkeitsversorgung entsteht. Durch das Verständnis der mechanischen Ursachen und das frühzeitige Erkennen der Symptome können Gartenbesitzer ihre Pflanzen effektiv schützen. Die richtige Reaktion auf extreme Wetterereignisse ist entscheidend für das langfristige Überleben der grünen Bewohner im eigenen Garten.