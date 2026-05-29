Steam Deck: Valve-Handheld-Konsole ist wieder verfügbar - aber teurer als zuvor

Das Steam Deck ist wieder verfügbar, aber die Preise haben sich deutlich erhöht. Die gestiegenen Kosten für Bauteile und globale logistische Herausforderungen sorgen für die Preissteigerung. Die hohe Nachfrage der KI-Industrie verteuert Speicherchips für alle anderen Bereiche, auch für Konsumentenelektronik.

Nach monatelanger Wartezeit ist das Steam Deck wieder verfügbar. Valve s mobiler Spiele-PC kann erneut bestellt werden. Doch die Rückkehr hat ihren Preis. Aufgrund der anhaltenden Speicherkrise müssen Käufer deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Das ursprünglich als vergleichsweise günstige Handheld-Konsole gedachte Gerät ist spürbar teurer geworden. An der Hardware des Steam Decks hat sich nichts geändert. Es handelt sich um exakt dasselbe Modell, das bereits 2023 auf den Markt kam. Dennoch steigen die Preise deutlich.

Das Steam Deck OLED mit 512 Gigabyte Speicher kostet jetzt 779 Euro. Die Variante mit einem Terabyte Speicher liegt bei 919 Euro. Zum Marktstart kosteten diese Modelle 569 beziehungsweise 679 Euro. Das entspricht Preiserhöhungen von rund 37 und 35 Prozent.

Die gestiegenen Kosten für Bauteile sowie globale logistische Herausforderungen sorgen für die Preissteigerung. Internationale Krisen verteuern oder verzögern Transportwege. Zusätzlich sorgt der Boom der KI-Industrie für steigende Preise. Solche Systeme benötigen enorme Mengen an schnellem Speicher.

Die hohe Nachfrage der KI-Industrie leert die Märkte und verteuert Speicherchips für alle anderen Bereiche, auch für Konsumentenelektronik. Diese Entwicklung dürfte auch Auswirkungen auf kommende Valve-Produkte haben. Für die geplante Steam Machine ist noch kein Preis bekannt. Das Gerät soll bis zu sechsmal leistungsstärker sein als das Steam Deck und dennoch sehr kompakt ausfallen.

Bestätigt sind 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher, also besonders schneller RAM, sowie NVMe-SSD-Speicher mit bis zu 2 Terabyte. Zusätzlich sind 8 Gigabyte GDDR6-Grafikspeicher vorgesehen. Genau diese Speichertypen sind aktuell besonders gefragt. Ein günstiger Preis ist daher eher unwahrscheinlich





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