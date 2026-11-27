Steam-Nutzer in Deutschland bekommen mehr Auswahl.

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Nutzer können die neue Zahlungsmethode ab sofort direkt beim Spielekauf auswählen. Wero lässt sich zusätzlich auch als Standard für zukünftige Transaktionen und wiederkehrende Abonnementzahlungen hinterlegen. Mit der direkten Integration von Wero bietet Steam euch mehr Flexibilität und eine sichere, europäische Alternative für den Kauf von Spielen und anderen Inhalten. Es gibt allerdings eine Einschränkung.

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So können mit Wero aktuell keine Rückerstattungen zur ursprünglichen Zahlungsmethode durchgeführt werden. Ihr bekommt das Geld allerdings als Steam-Guthaben zurück und könnt es dort für neue PC-Games ausgeben entwickelt wurde. Ziel dieses Zusammenschlusses großer europäischer Banken und Zahlungsdienstleister ist es, eine eigene, souveräne Infrastruktur alsIn Deutschland könnt ihr seit Ende 2025 in teilnehmenden Onlineshops mit Wero zahlen.