Besser könnt ihr eure Eddies nicht ausgeben.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. und dem DLC Phantom Liberty ein Pflichtkauf für RPG-Fans gewesen.

Das RPG-Meisterwerk hat mittlerweile 94 % positive Rezensionen in petto und kommt zudem gerade mit einem großen Rabatt von 70 Prozent daher. Ihr zahlt dementsprechend gerade nur 17,99 Euro für ein Spiel, in dem ihr bis zu 100 Stunden verbringen könnt – und das ganz ohne DLC. Der Rabatt endet am 11. Dezember ( In Cyberpunk 2077 erkundet ihr die große Open-World der Cyberpunk-Stadt Night City aus der First-Person-Perspektive.

Advertisement

Als V werdet ihr etliche schräge Charaktere kennenlernen, fantastisch geschriebene Aufträge erledigen und schließlich ein großes Geheimnis lüften, das in einem Chip in eurem Kopf schlummert. Ultimate Edition mit DLC Phantom Liberty gerade um 47 Prozent reduziert Wenn ihr euch also überlegt, Cyberpunk 2077 zu kaufen, dann eigentlich am besten in der Ultimate Edition – die beinhaltet nämlich Hauptspiel und DLC.