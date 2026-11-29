Der Artikel beleuchtet das Wiederentdecken von vergessenen Gemüsesorten wie Steckrübe und Pastinake, die früher wichtige Grundnahrungsmittel waren und heute wegen ihres Geschmacks, ihrer Nährstoffe und Robustheit wieder populär werden.

Früher war die Vielfalt an Gemüsesorten deutlich größer als heute. Viele Regionen hatten eigene Sorten und lokale Anbauformen. Heute findet sich im Supermarkt meist nur noch eine kleine, einheitliche Auswahl an Gemüsesorten, die auf hohe Erträge, gleichmäßiges Aussehen und lange Transportwege ausgelegt ist.

Alte Sorten erfüllen diese Anforderungen oft nicht und sind nur selten zu finden – wie etwa Pastinake, Topinambur, Steckrübe oder Schwarzwurzel. Viele dieser sogenannten vergessenen Gemüsesorten waren früher fester Bestandteil der Ernährung und galten teilweise als einfache Alltagskost. In Hunger- und Notzeiten spielten sie eine wichtige Rolle. Mit der Zeit wurden sie durch ertragreichere Sorten verdrängt und verschwanden aus vielen Küchen.

Advertisement

Heute rücken sie wieder stärker in den Fokus, weil sie aromatisch, nährstoffreich und oft robust im Anbau sind. Die Steckrübe ist das wohl bekannteste Beispiel für ein Gemüse mit wechselhaftem Ruf. Früher war sie ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Während des Ersten Weltkriegs wurde sie in Deutschland in großen Mengen gegessen, als viele andere Lebensmittel knapp waren.