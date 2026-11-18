In der neuen 'Bauer sucht Frau'-Staffel schockiert Stefan die Hofdamen Sandra und Sarah mit seinem strengen Glaubensleben und der Verweigerung des gemeinsamen Betts.

Die neue Staffel der beliebten RTL -Datingshow "Bauer sucht Frau" liefert einen unverhofften Knall für die Teilnehmerinnen. Stefan, ein 53-jähriger Landwirt aus Bayern, überrascht seine Kandidatinnen Sandra und Sarah mit einer rigoros religiösen Lebensführung, die über das hinausgeht, was die beiden Frauen erwartet hatten. Die Hofwoche beginnt mit dem Ziel, die Bauern besser kennenzulernen, doch bei Stefan s Wohnung zeigt sich rasch, dass seine religiöse Hingabe extrem ausgeprägt ist und direkte Konsequenzen für das intimate Verhältnis hat.

Religiöse Dekoration prägt Stefans Wohnraum

Sofort zu Beginn seiner Berufung als gläubiger Katholik macht Stefan den beiden Frauen klar, welchen hohen Stellenwert der Glaube in seinem Leben einnimmt. Bei ihrem Eintreffen in seiner Wohnung fällt Sandra und Sarah unverzüglich die fast flächendeckende Präsenz kirchlicher Figuren auf. Fast in jedem sichtbaren Bereich der Räumlichkeiten befinden sich religiöse Statuen oder Symbole, was die beiden Kandidatinnen zunächst staunen lässt.

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Ein besonderer Anlaufpunkt im Wohnbereich ist ein eigener Altar, den Stefan eingerichtet hat. Sarah gesteht im Nachhinein, dass sie sich das Ausmaß der religiösen Ausrichtung bei Stefan keineswegs in dieser Form vorgestellt hatte. Die direkte Konfrontation mit dem materiellen Ausdruck des Glaubens sorgt bereits im Vorfeld für Irritationen, da es deutlich über das übliche Maß an Religiosität hinausgeht, das man von einem modernen Partner erwartet.

Das "Klosterkämmerchen" als Schockmoment

Der Höhepunkt der Überraschung findet jedoch statt, als Stefan die beiden Frauen in sein Schlafzimmer führt. Er bezeichnet diesen Raum selbstironisch als "Klosterkämmerchen", doch der Anblick löst bei Sandra und Sarah eher Unbehagen als Amüsement aus. Das Zimmer ist minimalistisch und streng möbliert, wobei das zentrale Möbelstück ein einzelnes Bett ist, das keinerlei Platz für eine zweite Person bietet.

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Über diesem Einzelbett hängt ein großes Jesuskreuz, das die Atmosphäre im Raum zusätzlich intensiviert. Sarah beschreibt das Gefühl im Zimmer dahingehend, dass sie sich dort "ein bisschen beobachtet" fühlt. Diese Wahrnehmung wird durch den starren Fokus auf das religiöse Symbol verstärkt, das über dem Schlafplatz thront. Sandra hingegen musste nach dem Anblick des Raumes und des Bettes innerlich zunächst "schlucken", um die Situation zu verarbeiten.

Strenge Regelverweigerung der Zweisamkeit im Bett

Als die beiden Frauen ansprechen, dass das Bett für zwei Personen zu eng sei, nutzt Stefan die Gelegenheit, eine seiner fundamentalen Beziehungsregeln zu erläutern. Er erklärt deutlich, dass er das Bett vor der Eheschließung keinesfalls mit einer Frau teilen möchte. Diese Absage löst bei Sarah zunächst massive Verwirrung aus. Sie fragt nach, ob er das ernst meint, und scheint auf eine diplomatischere Form der Ablehnung gehofft zu haben.

Stefans Begründung stützt sich direkt auf die Lehre des katholischen Glaubens. Als Sarah andeutet, dass sie die Regeln der Kirche zwar kenne, sie jedoch von dieser strikten Trennung überrascht ist, bleibt sie sprachlos. Auch Sandra zeigt sich von dieser klaren Haltung zunächst ohne Worte. Stefan begründet sein Verhalten damit, dass er seine potenzielle Ehefrau erst kennenlernen wolle, inklusive aller ihrer Charakterzüge und Macken, bevor eine intime Phase beginnt.

Unterschiedliche Reaktionen auf das Leben ohne Sex

Trotz seiner strengen Haltung gibt Stefan im Interview zu, dass er in der Vergangenheit durchaus sexuelle Erfahrungen gesammelt hat. Aktuell empfindet er sich jedoch als deutlich reservierter und entschlossen, die Regeln seines Glaubens in der neuen Partnerschaft strikt einzuhalten. Dies stellt die Hofdamen vor unterschiedliche Herausforderungen bei der Bewertung ihrer Chance auf eine Beziehung.

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Sandra zeigt sich offener für diese Lebensweise. Sie betont in einem Einzelinterview, dass für sie eine Partnerschaft ohne Sex zu Beginn absolut in Frage komme und sie dies definitiv akzeptieren würde. Im Gegensatz dazu wirkt Sarah kritischer eingestellt. Ob diese Hürde die Beziehung zwischen Sarah und Stefan verhindern wird, bleibt abzuwarten. Die Dynamik zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an eine romanische Verbindung bei den Teilnehmern der Show ausgeprägt sind.