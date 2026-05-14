Stefan Bell bleibt fr mindestens ein weiteres Jahr bei Mainz 05

Stefan Bell, einer der grten Identifikationsfiguren bei Mainz 05, hat seinen Vertrag fr mindestens ein weiteres Jahr bei den Rheinhessen ausgeweidet. Bell ist eine Vereins-Ikone und hat bereits 2007 ins Nachwuchsleistungszentrum der Mainzer gewechselt. In dieser Saison kommt der Abwehr-Routinier bislang auf 23 Pflichtspieleinstze und war an fnf Treffern beteiligt.

Nach der Vertragsverlängerung von Danny da Costa bleibt auch Stefan Bell fr mindestens noch ein weiteres Jahr bei den Rheinhessen. Damit halten die 05er eine ihrer grten Identifikationsfiguren weiter im Klub.

Bell ist lngen eine Vereins-Ikone. Bereits 2007 wechselte der Innenverteidiger als 15-Jhriger ins Nachwuchsleistungszentrum der Mainzer, seit 2010 gehre er zum Profikader. Vor wenigen Wochen absolvierte der Abwehr-Routinier sogar sein 300. -Spiel fr den FSV.

Und sportlich ist Bell trotz seines Alters weiter wichtig. In dieser Saison kommt der Verteidiger bislang auf 23 Pflichtspieleinstze und war an fnf Treffern beteiligt. Sportdirektor Niko Bungert schwrmt: Bello ist eine Institution bei Mainz 05 und zeigt seit Jahren jede Saison aufs Neue seine Wichtigkeit auf und neben dem Platz. Auch Bell selbst hatte offenbar keine Zweifel mehr an einer weiteren Saison: Ich sptze mich gut und kann der Mannschaft sicher noch weiterhelfen.

Deshalb war fr mich klar, dass ich noch weitermache. Mainz setzt damit bewusst weiter auf Routine und Kabinen-Fhrungsspieler. Erst unter der Woche hatte bereits Danny da Costa lngert. Nun richten sich die Blicke auf den letzten offenen Personal-Fall der erfahrenen Garde: Silvan Widmer





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Stefan Bell Mainz 05 Vertragsverlängerung Experienz Abwehr-Routinier

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